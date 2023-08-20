«Дочка» НОВАТЭКа расплатилась за выброс газа в ЯНАО

Дочерняя компания ПАО «НОВАТЭК» возместила ущерб, который нанесла в результате выброса газа на одном из месторождений в ЯНАО. Как сообщается на официальном сайте Росприроднадзора, «Новатэк-Таркосаленефтегаз» выплатила почти 13 миллионов рублей штрафа.
«Причины аварии были установлены, а сотрудники Управления произвели расчет размера ущерба, причиненного атмосферному воздуху, как компоненту природной среды. ООО „Новатэк-Таркосаленефтегаз“ оплатило причиненный ущерб на сумму 12 млн 993 тысяч 983 рублей в полном объеме и добровольном порядке», — указано на сайте ведомства.
В расследовании инцидента приняли участие сотрудники Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Само возгорание газовой смеси при выбросе со скважины произошло на Уренгойском месторождении. Именно там находится дочерняя компания НОВАТЭКа.
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