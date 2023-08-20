20 августа 2023
19 августа 2023
18 августа 2023

«Дочка» НОВАТЭКа расплатилась за выброс газа в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , топливо, пламя, энергетика, попутный газ, огонь, природа, выбросы, атмосфера, экология, факел нефтяной
Возгорание газа обошлось компании в 11 миллионов рублей Фото:

Дочерняя компания ПАО «НОВАТЭК» возместила ущерб, который нанесла в результате выброса газа на одном из месторождений в ЯНАО. Как сообщается на официальном сайте Росприроднадзора, «Новатэк-Таркосаленефтегаз» выплатила почти 13 миллионов рублей штрафа.

«Причины аварии были установлены, а сотрудники Управления произвели расчет размера ущерба, причиненного атмосферному воздуху, как компоненту природной среды. ООО „Новатэк-Таркосаленефтегаз“ оплатило причиненный ущерб на сумму 12 млн 993 тысяч 983 рублей в полном объеме и добровольном порядке», — указано на сайте ведомства.

В расследовании инцидента приняли участие сотрудники Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Само возгорание газовой смеси при выбросе со скважины произошло на Уренгойском месторождении. Именно там находится дочерняя компания НОВАТЭКа.

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Дочерняя компания ПАО «НОВАТЭК» возместила ущерб, который нанесла в результате выброса газа на одном из месторождений в ЯНАО. Как сообщается на официальном сайте Росприроднадзора, «Новатэк-Таркосаленефтегаз» выплатила почти 13 миллионов рублей штрафа. «Причины аварии были установлены, а сотрудники Управления произвели расчет размера ущерба, причиненного атмосферному воздуху, как компоненту природной среды. ООО „Новатэк-Таркосаленефтегаз“ оплатило причиненный ущерб на сумму 12 млн 993 тысяч 983 рублей в полном объеме и добровольном порядке», — указано на сайте ведомства. В расследовании инцидента приняли участие сотрудники Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Само возгорание газовой смеси при выбросе со скважины произошло на Уренгойском месторождении. Именно там находится дочерняя компания НОВАТЭКа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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