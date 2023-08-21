Диггер не нашел пропавших участников экскурсии в укрытиях московского коллектора

21 августа 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

В укрытиях подземных коллекторов никого не оказалось, заявил Даниил Давыдов Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе Диггер Даниил Давыдов сообщил, что в коллекторе Неглинки есть два укрытия, которые могли бы служить убежищем для пропавших членов группы диггеров. Однако при проверке укрытий никого не обнаружено. «Я надеялся, что еще, может быть, удастся обнаружить в коллекторе Неглинки живых. Там есть две точки укрытия, но там никого не оказалось», — передает слова Давыдова РИА Новости. Он добавил, что вместе с коллегами спустился в коллектор Неглинки примерно через 1,5-2 часа после первых сообщений о погибшем участнике экскурсии. Давыдов также подробно описал, что одно укрытие представляет собой помещение над коллектором, которое не затапливается, а другое — выведенный из эксплуатации участок коллектора, куда вода с поверхности не поступает. Диггер отметил, что они проверили участки, куда участники экскурсии могли дойти пешком, за исключением района парка «Зарядье», но этот район мог быть достигнут только потоком воды. Ранее стало известно, что в Москве утонула группа диггеров, которая проводила экскурсию по подземным коллекторам после сильного ливня. URA.RU подробно рассказывало об этом происшествии. В Москве-реке было найдено тело неизвестной женщины, ставшей третьей погибшей после экскурсии по подземным коллекторам, передает RT. РИА Новости, в свою очередь, сообщало об одном найденном погибшем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Диггер Даниил Давыдов сообщил, что в коллекторе Неглинки есть два укрытия, которые могли бы служить убежищем для пропавших членов группы диггеров. Однако при проверке укрытий никого не обнаружено. «Я надеялся, что еще, может быть, удастся обнаружить в коллекторе Неглинки живых. Там есть две точки укрытия, но там никого не оказалось», — передает слова Давыдова РИА Новости. Он добавил, что вместе с коллегами спустился в коллектор Неглинки примерно через 1,5-2 часа после первых сообщений о погибшем участнике экскурсии. Давыдов также подробно описал, что одно укрытие представляет собой помещение над коллектором, которое не затапливается, а другое — выведенный из эксплуатации участок коллектора, куда вода с поверхности не поступает. Диггер отметил, что они проверили участки, куда участники экскурсии могли дойти пешком, за исключением района парка «Зарядье», но этот район мог быть достигнут только потоком воды. Ранее стало известно, что в Москве утонула группа диггеров, которая проводила экскурсию по подземным коллекторам после сильного ливня. URA.RU подробно рассказывало об этом происшествии. В Москве-реке было найдено тело неизвестной женщины, ставшей третьей погибшей после экскурсии по подземным коллекторам, передает RT. РИА Новости, в свою очередь, сообщало об одном найденном погибшем.