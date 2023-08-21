Ученые определили точное место и время падения «Луны-25»

ИПМ: «Луна-25» упала в 42-километровом кратере в южном полушарии Луны
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Клипарт по теме Луна. Челябинск, луна
Ученые выяснили, где разбилась станция «Луна-25» Фото:

Станция «Луна-25» столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли в 14:58 в месте 42-километрового кратера Pontecoulant G. Такие выводы сделали специалисты Баллистического центра ИПМ им. М.В. Келдыша РАН.

«Математическое моделирование траектории движения космического аппарата „Луна-25“ <…> позволило определить время и место его встречи с Луной: 14:58 мск, 42-километровый кратер Pontecoulant G, расположенный в южном полушарии вблизи древнего цирка Понтекулан», — говорится в сообщении telegram-канала ИПМ. Для получения точных данных ученые смоделировали траекторию движения корабля.

Станция «Луна-25» была запущена в рамках космической программы, которую Россия возобновила после 50-летнего перерыва. Однако во время перехода на лунную орбиту станция разбилась и прекратила свое существование. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов объяснял это тем, что в результате коррекции орбиты межпланетарной станции, ее двигательная установка проработала 127 секунд, вместо запланированных 84.

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Станция «Луна-25» столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли в 14:58 в месте 42-километрового кратера Pontecoulant G. Такие выводы сделали специалисты Баллистического центра ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. «Математическое моделирование траектории движения космического аппарата „Луна-25“ <…> позволило определить время и место его встречи с Луной: 14:58 мск, 42-километровый кратер Pontecoulant G, расположенный в южном полушарии вблизи древнего цирка Понтекулан», — говорится в сообщении telegram-канала ИПМ. Для получения точных данных ученые смоделировали траекторию движения корабля. Станция «Луна-25» была запущена в рамках космической программы, которую Россия возобновила после 50-летнего перерыва. Однако во время перехода на лунную орбиту станция разбилась и прекратила свое существование. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов объяснял это тем, что в результате коррекции орбиты межпланетарной станции, ее двигательная установка проработала 127 секунд, вместо запланированных 84.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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