Ученые определили точное место и время падения «Луны-25»

ИПМ: «Луна-25» упала в 42-километровом кратере в южном полушарии Луны

21 августа 2023 в 21:50 Размер текста - 17 +

Ученые выяснили, где разбилась станция «Луна-25» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Станция «Луна-25» столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли в 14:58 в месте 42-километрового кратера Pontecoulant G. Такие выводы сделали специалисты Баллистического центра ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. «Математическое моделирование траектории движения космического аппарата „Луна-25“ <…> позволило определить время и место его встречи с Луной: 14:58 мск, 42-километровый кратер Pontecoulant G, расположенный в южном полушарии вблизи древнего цирка Понтекулан», — говорится в сообщении telegram-канала ИПМ. Для получения точных данных ученые смоделировали траекторию движения корабля. Станция «Луна-25» была запущена в рамках космической программы, которую Россия возобновила после 50-летнего перерыва. Однако во время перехода на лунную орбиту станция разбилась и прекратила свое существование. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов объяснял это тем, что в результате коррекции орбиты межпланетарной станции, ее двигательная установка проработала 127 секунд, вместо запланированных 84.

Станция «Луна-25» столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли в 14:58 в месте 42-километрового кратера Pontecoulant G. Такие выводы сделали специалисты Баллистического центра ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. «Математическое моделирование траектории движения космического аппарата „Луна-25“ <…> позволило определить время и место его встречи с Луной: 14:58 мск, 42-километровый кратер Pontecoulant G, расположенный в южном полушарии вблизи древнего цирка Понтекулан», — говорится в сообщении telegram-канала ИПМ. Для получения точных данных ученые смоделировали траекторию движения корабля. Станция «Луна-25» была запущена в рамках космической программы, которую Россия возобновила после 50-летнего перерыва. Однако во время перехода на лунную орбиту станция разбилась и прекратила свое существование. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов объяснял это тем, что в результате коррекции орбиты межпланетарной станции, ее двигательная установка проработала 127 секунд, вместо запланированных 84.