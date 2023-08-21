Гендиректор Роскосмоса дал первый комментарий после крушения «Луны-25»

Глава Роскосмоса Борисов: причиной аварии «Луны-25» стало отключение двигателя

21 августа 2023 в 19:51 Размер текста - 17 +

Двигатель «Луны-25» отключился с запозданием, заявил Юрий Борисов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В результате коррекции орбиты межпланетарной станции «Луна-25», ее двигательная установка проработала 127 секунд, вместо запланированных 84, что стало главной причиной аварии аппарата, Об этом рассказал гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов. «Отключение двигателя произошло не штатно, вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это и явилось основной причиной аварии аппарата», — заявил Борисов в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что перед загрузкой на борт аппарата полетное задание по коррекции орбиты было несколько раз промоделировано на наземном стенде. Однако, несмотря на стабильную радиосвязь и знание о положении аппарата, связь с ним прервалась и попытки восстановить ее не увенчались успехом. Генеральный директор также сообщил, что комиссия, которая будет расследовать причины аварии, уже начала свою работу. Он отметил, что одной из причин неудачи миссии «Луны-25» является прерывание лунной программы на почти 50 лет. Роскосмос надеется получить результаты от аварийной комиссии в ближайшем будущем, заключил Борисов. Ранее стало известно, что станция «Луна-25» была запущена в рамках космической программы, которую Россия возобновила после 50-летнего перерыва. Однако, во время перехода на лунную орбиту, станция разбилась. URA.RU подробно рассказывало о случившемся. 90-летнему ученому Михаилу Марову потребовалась госпитализация после новости о крушении аппарата «Луна-25». Маров, который является академиком и участником научного руководства в исследованиях космоса в СССР, находится под наблюдением врачей, и он надеется, что «Роскосмос» повторит эту миссию в будущем, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В результате коррекции орбиты межпланетарной станции «Луна-25», ее двигательная установка проработала 127 секунд, вместо запланированных 84, что стало главной причиной аварии аппарата, Об этом рассказал гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов. «Отключение двигателя произошло не штатно, вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это и явилось основной причиной аварии аппарата», — заявил Борисов в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что перед загрузкой на борт аппарата полетное задание по коррекции орбиты было несколько раз промоделировано на наземном стенде. Однако, несмотря на стабильную радиосвязь и знание о положении аппарата, связь с ним прервалась и попытки восстановить ее не увенчались успехом. Генеральный директор также сообщил, что комиссия, которая будет расследовать причины аварии, уже начала свою работу. Он отметил, что одной из причин неудачи миссии «Луны-25» является прерывание лунной программы на почти 50 лет. Роскосмос надеется получить результаты от аварийной комиссии в ближайшем будущем, заключил Борисов. Ранее стало известно, что станция «Луна-25» была запущена в рамках космической программы, которую Россия возобновила после 50-летнего перерыва. Однако, во время перехода на лунную орбиту, станция разбилась. URA.RU подробно рассказывало о случившемся. 90-летнему ученому Михаилу Марову потребовалась госпитализация после новости о крушении аппарата «Луна-25». Маров, который является академиком и участником научного руководства в исследованиях космоса в СССР, находится под наблюдением врачей, и он надеется, что «Роскосмос» повторит эту миссию в будущем, передает Life.