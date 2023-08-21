Губернатор Артюхов призвал жителей смириться с важной проблемой в регионе

Губернатор Артюхов: нужно смириться с комарами в ЯНАО

22 августа 2023 в 04:37 Размер текста - 17 +

Губернатор Артюхов сообщил, что нужно смириться с существованием комаров на Ямале Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сказал, что нужно смириться с комарами в регионе. Такой ответ он дал на вопрос жителю региона на встрече с губкинцами. «В каждом городе это слышу. В каждом городе приходится объяснять: дайте хоть что-то на Севере оставить, хоть какую-то проблему, с которой мы не можем окончательно разобраться. Травим, я знаю, что используются разные подходы. Что-то срабатывает, что-то срабатывает хуже. Где-то нужно, чтобы дождей не было, в общем разные нюансы, но все-таки это Север и, мне кажется, надо с этим как-то все-таки смириться», — ответил Артюхов на интернет вопрос. Видео со встречи губернатор опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что Дмитрий Артюхов заявил, о том, что вторые смены в школах ЯНАО останутся. Об этом он сообщил на встрече с жителями Губкинского. По его словам, вопрос с переходом на обучение школьников в одну смену должен решаться, однако сейчас эта задача не является главной.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сказал, что нужно смириться с комарами в регионе. Такой ответ он дал на вопрос жителю региона на встрече с губкинцами. «В каждом городе это слышу. В каждом городе приходится объяснять: дайте хоть что-то на Севере оставить, хоть какую-то проблему, с которой мы не можем окончательно разобраться. Травим, я знаю, что используются разные подходы. Что-то срабатывает, что-то срабатывает хуже. Где-то нужно, чтобы дождей не было, в общем разные нюансы, но все-таки это Север и, мне кажется, надо с этим как-то все-таки смириться», — ответил Артюхов на интернет вопрос. Видео со встречи губернатор опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что Дмитрий Артюхов заявил, о том, что вторые смены в школах ЯНАО останутся. Об этом он сообщил на встрече с жителями Губкинского. По его словам, вопрос с переходом на обучение школьников в одну смену должен решаться, однако сейчас эта задача не является главной.