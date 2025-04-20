Созданная в Европе «коалиция желающих» стремится к доминированию и игнорированию мнений других стран, что свидетельствует о стремлении к собственному превосходству. Такую оценку дал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Ну, они же в своем названии не сказали, желающих чего. Видимо, желающих того самого ощущения собственного превосходства, собственной способности решать так, как им хочется, не прислушиваясь и вообще игнорируя мнение других», — поделился Лавров с журналистом Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в telegram-канале последнего.
Министр также обвинил европейских политиков в возрождении нацистских взглядов и в том, что они используют «воинственные лозунги» в отношении России для поддержания своих политических позиций. По его словам, многие из них пытаются сохранить свою карьеру, нарушая предвыборные обещания и демонстрируя враждебность. Лавров также заметил реакцию Евросоюза, который запрещает чиновникам посещать Москву в День Победы. По словам Лаврова, таким образом ЕС открыто возобновляет идеологию нацизма.
«Коалиция желающих» — это объединение из более чем 30 стран, преимущественно европейских. Члены коалиции желают участвовать в миротворческой миссии на Украине.
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