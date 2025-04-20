В Алма-Ате двое бегунов умерли во время полумарафона

В казахстанском Алма-Ате во время полумарафона скончались два постоянных участника. Одному из них было 84 года, другому — 21, сообщили организаторы.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что во время Almaty Half Marathon скончались два участника — 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади. Оба преодолевали дистанцию полумарафона (21,1 км) и были постоянными участниками забегов в Алматы», — говорится на сайте организаторов.
Пожилой бегун упал на первом километре, второму стало плохо на 16 километре. Оба умерли до приезда скорой помощи. Оба были опытными спортсменами. По предварительным данным, причиной смерти — тромбоэмболия легочной артерии.
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