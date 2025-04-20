Патриарх Московский и всея Руси Кирилл хотел совершить полет в космос. Об этом он сообщил в ходе телемоста с МКС.
«Я всегда очень ценю возможность пообщаться с космонавтами. Вот даже у меня, когда-то мечта такая была в космос полететь», — рассказал патриарх.
Он подчеркнул, что обсуждал эту мечту с некоторыми «трезвомыслящими» людьми. По их мнению, представителям его поколения среди священнослужителей, вероятно, не суждено отправиться в космос. Однако подобная возможность может открыться для будущих поколений.
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