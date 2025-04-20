Патриарх Кирилл рассказал о мечте полететь в космос. Видео

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Патриарх Кирилл отметил, что узнавал о возможности полететь в космос
Патриарх Кирилл отметил, что узнавал о возможности полететь в космос Фото:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл хотел совершить полет в космос. Об этом он сообщил в ходе телемоста с МКС. 

«Я всегда очень ценю возможность пообщаться с космонавтами. Вот даже у меня, когда-то мечта такая была в космос полететь», — рассказал патриарх. 

Он подчеркнул, что обсуждал эту мечту с некоторыми «трезвомыслящими» людьми. По их мнению, представителям его поколения среди священнослужителей, вероятно, не суждено отправиться в космос. Однако подобная возможность может открыться для будущих поколений.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл хотел совершить полет в космос. Об этом он сообщил в ходе телемоста с МКС.  «Я всегда очень ценю возможность пообщаться с космонавтами. Вот даже у меня, когда-то мечта такая была в космос полететь», — рассказал патриарх.  Он подчеркнул, что обсуждал эту мечту с некоторыми «трезвомыслящими» людьми. По их мнению, представителям его поколения среди священнослужителей, вероятно, не суждено отправиться в космос. Однако подобная возможность может открыться для будущих поколений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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