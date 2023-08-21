21 августа 2023

Тюменские фермеры украсили свою технику флагами РФ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка зерновых в Херсонской области. Херсон, комбайн, пшеница, зерно, сельское хозяйство, херсон, уборка зерна
В честь Дня Государственного флага РФ фермеры украсили триколорами свои тракторы и комбайны Фото:

Тюменские фермеры отметили День Государственного флага РФ, украсив триколорами сельскохозяйственную технику. Фото тракторов и комбайнов разместил в своем telegram-канале департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

«Поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской Федерации! Триколор олицетворяет великую Россию, объединяет наш народ, вдохновляет на ратные и трудовые подвиги, укрепляет веру в благополучное будущее», — сообщает департамент.

На фотографиях видно, что часть техники украшена тряпичными флагами, а некоторые фермеры нанесли триколор на зеркала тракторов. Ранее URA.RU также сообщило, что в Тюмени к празднику развернут 100-метровый флаг России.

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Тюменские фермеры отметили День Государственного флага РФ, украсив триколорами сельскохозяйственную технику. Фото тракторов и комбайнов разместил в своем telegram-канале департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. «Поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской Федерации! Триколор олицетворяет великую Россию, объединяет наш народ, вдохновляет на ратные и трудовые подвиги, укрепляет веру в благополучное будущее», — сообщает департамент. На фотографиях видно, что часть техники украшена тряпичными флагами, а некоторые фермеры нанесли триколор на зеркала тракторов. Ранее URA.RU также сообщило, что в Тюмени к празднику развернут 100-метровый флаг России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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