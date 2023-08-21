Тюменские фермеры отметили День Государственного флага РФ, украсив триколорами сельскохозяйственную технику. Фото тракторов и комбайнов разместил в своем telegram-канале департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.
«Поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской Федерации! Триколор олицетворяет великую Россию, объединяет наш народ, вдохновляет на ратные и трудовые подвиги, укрепляет веру в благополучное будущее», — сообщает департамент.
На фотографиях видно, что часть техники украшена тряпичными флагами, а некоторые фермеры нанесли триколор на зеркала тракторов. Ранее URA.RU также сообщило, что в Тюмени к празднику развернут 100-метровый флаг России.
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