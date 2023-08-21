Тюменские фермеры украсили свою технику флагами РФ. Фото

22 августа 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

В честь Дня Государственного флага РФ фермеры украсили триколорами свои тракторы и комбайны Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Тюменские фермеры отметили День Государственного флага РФ, украсив триколорами сельскохозяйственную технику. Фото тракторов и комбайнов разместил в своем telegram-канале департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. «Поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской Федерации! Триколор олицетворяет великую Россию, объединяет наш народ, вдохновляет на ратные и трудовые подвиги, укрепляет веру в благополучное будущее», — сообщает департамент. На фотографиях видно, что часть техники украшена тряпичными флагами, а некоторые фермеры нанесли триколор на зеркала тракторов. Ранее URA.RU также сообщило, что в Тюмени к празднику развернут 100-метровый флаг России.

Тюменские фермеры отметили День Государственного флага РФ, украсив триколорами сельскохозяйственную технику. Фото тракторов и комбайнов разместил в своем telegram-канале департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. «Поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской Федерации! Триколор олицетворяет великую Россию, объединяет наш народ, вдохновляет на ратные и трудовые подвиги, укрепляет веру в благополучное будущее», — сообщает департамент. На фотографиях видно, что часть техники украшена тряпичными флагами, а некоторые фермеры нанесли триколор на зеркала тракторов. Ранее URA.RU также сообщило, что в Тюмени к празднику развернут 100-метровый флаг России.