Пермские чиновники потратили деньги на командировки в суде

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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие
Деньги ушли на документы для арбитражного процесса по строительству онкоцентра Фото:

Министерство экономического развития Пермского края просит предусмотреть в бюджете края 590 тысяч рублей на компенсацию командировок сотрудникам. В законопроекте о внесении поправок в бюджет на 2023 год, который размещен на портале заксобрания, говорится, что деньги были, но их направили на подготовку заключения в рамках судебного процесса по оспариванию законности строительства онкоцентра.

«На данный момент средств на оплату командировочных расходов у министерства не имеется. Просим предусмотреть на 2023 год денежные средства в размере 590 тысяч рублей», — говорится в письме за подписью главы минэка Эдуарда Соснина в составе финансово-экономического обоснования к законопроекту.

Речь идет о судебном процессе в Арбитражном суде. Истцом выступила прокуратура Пермского края. Она посчитала незаконным заключение концессионного соглашения между регионом и ООО «Клиника инновационных исследований» по строительству онкоцентра. И потребовала признать его ничтожным. Судья попросила власти приложить к материалам дела документы, которые подтверждали бы, что строительство онкоцентра в рамках концессии — самый оптимальный механизм.

Минэк, который был ответчиком по делу, привлек для подготовки заключения стороннюю организацию. Ее услуги были оценены в 590 тысяч рублей. Оплатили услугу из средств целевой статьи бюджета «Содержание государственных органов Пермского края». И потратили все средства министерства, которые были предусмотрены на командировки.

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Министерство экономического развития Пермского края просит предусмотреть в бюджете края 590 тысяч рублей на компенсацию командировок сотрудникам. В законопроекте о внесении поправок в бюджет на 2023 год, который размещен на портале заксобрания, говорится, что деньги были, но их направили на подготовку заключения в рамках судебного процесса по оспариванию законности строительства онкоцентра. «На данный момент средств на оплату командировочных расходов у министерства не имеется. Просим предусмотреть на 2023 год денежные средства в размере 590 тысяч рублей», — говорится в письме за подписью главы минэка Эдуарда Соснина в составе финансово-экономического обоснования к законопроекту. Речь идет о судебном процессе в Арбитражном суде. Истцом выступила прокуратура Пермского края. Она посчитала незаконным заключение концессионного соглашения между регионом и ООО «Клиника инновационных исследований» по строительству онкоцентра. И потребовала признать его ничтожным. Судья попросила власти приложить к материалам дела документы, которые подтверждали бы, что строительство онкоцентра в рамках концессии — самый оптимальный механизм. Минэк, который был ответчиком по делу, привлек для подготовки заключения стороннюю организацию. Ее услуги были оценены в 590 тысяч рублей. Оплатили услугу из средств целевой статьи бюджета «Содержание государственных органов Пермского края». И потратили все средства министерства, которые были предусмотрены на командировки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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