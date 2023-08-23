Глава района ЯНАО войдет в новую команду губернатора Артюхова. Инсайд

24 августа 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Антону Колодину прочат повышение Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Ставленник губернатора ЯНАО Антон Колодин, проявивший себя в качестве главы Пуровского района, претендует на повышение. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона. «Работой главы Пуровского района доволен губернатор. За время правления Колодина Тарко-Сале значительно преобразился. Есть вероятность, что Артюхов заберет его в Салехард и Колодин войдет в его новую команду после губернаторских выборов», — сообщил инсайдер. В пресс-службу правительства был направлен запрос, ответ на который на момент публикации получен не был. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов повысил экс-главу Губкинского Андрея Гаранина. Он стал заместителем губернатора и возглавил департамент природных ресурсов и экологии.

Ставленник губернатора ЯНАО Антон Колодин, проявивший себя в качестве главы Пуровского района, претендует на повышение. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона. «Работой главы Пуровского района доволен губернатор. За время правления Колодина Тарко-Сале значительно преобразился. Есть вероятность, что Артюхов заберет его в Салехард и Колодин войдет в его новую команду после губернаторских выборов», — сообщил инсайдер. В пресс-службу правительства был направлен запрос, ответ на который на момент публикации получен не был. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов повысил экс-главу Губкинского Андрея Гаранина. Он стал заместителем губернатора и возглавил департамент природных ресурсов и экологии.