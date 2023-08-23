23 августа 2023

Глава района ЯНАО войдет в новую команду губернатора Артюхова. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Врио губернатора Решетников в Кудымкаре. Пермь, колодин антон
Антону Колодину прочат повышение Фото:

Ставленник губернатора ЯНАО Антон Колодин, проявивший себя в качестве главы Пуровского района, претендует на повышение. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона.

«Работой главы Пуровского района доволен губернатор. За время правления Колодина Тарко-Сале значительно преобразился. Есть вероятность, что Артюхов заберет его в Салехард и Колодин войдет в его новую команду после губернаторских выборов», — сообщил инсайдер. В пресс-службу правительства был направлен запрос, ответ на который на момент публикации получен не был.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов повысил экс-главу Губкинского Андрея Гаранина. Он стал заместителем губернатора и возглавил департамент природных ресурсов и экологии.

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Ставленник губернатора ЯНАО Антон Колодин, проявивший себя в качестве главы Пуровского района, претендует на повышение. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона. «Работой главы Пуровского района доволен губернатор. За время правления Колодина Тарко-Сале значительно преобразился. Есть вероятность, что Артюхов заберет его в Салехард и Колодин войдет в его новую команду после губернаторских выборов», — сообщил инсайдер. В пресс-службу правительства был направлен запрос, ответ на который на момент публикации получен не был. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов повысил экс-главу Губкинского Андрея Гаранина. Он стал заместителем губернатора и возглавил департамент природных ресурсов и экологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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