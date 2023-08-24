В Кургане мужчина разбился после падения из окна многоэтажного дома

25 августа 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

В Кургане медики выехали на вызов об упавшем мужчине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганском микрорайоне Шевелевка из окна выпал и разбился насмерть человек. О пострадавшем сообщили курганские СМИ. «В микрорайоне Шевелевка из окна выпал мужчина», — сообщает сайт «Область 45». В полиции подтвердили факт падения и сообщили, что мужчина скончался от полученных травм. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в полицию региона. В УМВД пояснили, что мужчина выпал с шестого этажа. Его обнаружили возле дома №19 по улице Криволапова. «Информация зарегистрирована в отделе полиции 3 УМВД России по городу Кургану. <…> В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», — рассказали в полиции.

В курганском микрорайоне Шевелевка из окна выпал и разбился насмерть человек. О пострадавшем сообщили курганские СМИ. «В микрорайоне Шевелевка из окна выпал мужчина», — сообщает сайт «Область 45». В полиции подтвердили факт падения и сообщили, что мужчина скончался от полученных травм. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в полицию региона. В УМВД пояснили, что мужчина выпал с шестого этажа. Его обнаружили возле дома №19 по улице Криволапова. «Информация зарегистрирована в отделе полиции 3 УМВД России по городу Кургану. <…> В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», — рассказали в полиции.