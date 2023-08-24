24 августа 2023

В Кургане мужчина разбился после падения из окна многоэтажного дома

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане медики выехали на вызов об упавшем мужчине Фото:

В курганском микрорайоне Шевелевка из окна выпал и разбился насмерть человек. О пострадавшем сообщили курганские СМИ.

«В микрорайоне Шевелевка из окна выпал мужчина», — сообщает сайт «Область 45». В полиции подтвердили факт падения и сообщили, что мужчина скончался от полученных травм.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в полицию региона. В УМВД пояснили, что мужчина выпал с шестого этажа. Его обнаружили возле дома №19 по улице Криволапова. «Информация зарегистрирована в отделе полиции 3 УМВД России по городу Кургану. <…> В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», — рассказали в полиции.

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В курганском микрорайоне Шевелевка из окна выпал и разбился насмерть человек. О пострадавшем сообщили курганские СМИ. «В микрорайоне Шевелевка из окна выпал мужчина», — сообщает сайт «Область 45». В полиции подтвердили факт падения и сообщили, что мужчина скончался от полученных травм. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в полицию региона. В УМВД пояснили, что мужчина выпал с шестого этажа. Его обнаружили возле дома №19 по улице Криволапова. «Информация зарегистрирована в отделе полиции 3 УМВД России по городу Кургану. <…> В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», — рассказали в полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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