В Кургане мужчина разбился после падения из окна многоэтажного дома

В курганском микрорайоне Шевелевка из окна выпал и разбился насмерть человек. О пострадавшем сообщили курганские СМИ.
«В микрорайоне Шевелевка из окна выпал мужчина», — сообщает сайт «Область 45». В полиции подтвердили факт падения и сообщили, что мужчина скончался от полученных травм.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в полицию региона. В УМВД пояснили, что мужчина выпал с шестого этажа. Его обнаружили возле дома №19 по улице Криволапова. «Информация зарегистрирована в отделе полиции 3 УМВД России по городу Кургану. <…> В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», — рассказали в полиции.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.