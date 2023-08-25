Губернатор Моор поздравил жителей Аромашевского района с юбилеем

Моор вручил благодарности и медали почетным жителям Аромашевского района Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей Аромашевского района с юбилеем и принял участие в праздничных мероприятиях. Об этом сообщается правительство региона в соцсети.

«Мы живем в тот исторический период, когда люди разных национальностей, вероисповеданий, политических взглядов должны сплотиться и объединиться вокруг нашей общей истории, общего будущего. Всех с праздником! Крепкого здоровья! Благополучия! Мира и добра!» — сообщается в telegram-канале региональных властей.

На праздновании Моор вручил благодарности и медали почетным жителям и семьям района. Торжественная церемония началась с поднятия флагов и исполнения гимна Российской Федерации.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор посетил Ялуторовский и Аромашевский районы, где в один день проходят праздничные мероприятия по случаю 100-летнего юбилея. Глава региона в рамках визита посетил главные соцобъекты и принял участие в торжественных мероприятиях.