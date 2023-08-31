Собянин: в Орле обустраивают аэропорт для перехвата дронов, летящих к Москве

01 сентября 2023 в 00:18 Размер текста - 17 +

Аэропорт для перехвата дронов строят в Орле Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На территории города Орла обустраивают аэропорт для перехвата вражеских беспилотников, нацеленных на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «В Орле еще не успели закончить обустройство аэропорта для перехватчиков, как уже один из вертолетов сбил беспилотник, который летел в сторону Москвы», — сказал Сергей Собянин, пишет РИА Новости. По его словам, Минобороны РФ обратилось к московским властям с вопросом о переустройстве позиций противовоздушной обороны. Ранее сообщалось о массовой атаке на Россию украинскими беспилотниками. Всего под удар попали семь регионов страны.

На территории города Орла обустраивают аэропорт для перехвата вражеских беспилотников, нацеленных на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «В Орле еще не успели закончить обустройство аэропорта для перехватчиков, как уже один из вертолетов сбил беспилотник, который летел в сторону Москвы», — сказал Сергей Собянин, пишет РИА Новости. По его словам, Минобороны РФ обратилось к московским властям с вопросом о переустройстве позиций противовоздушной обороны. Ранее сообщалось о массовой атаке на Россию украинскими беспилотниками. Всего под удар попали семь регионов страны.