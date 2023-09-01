РИАН: в Москве погиб мужчина при взрыве в квартире

Один мужчина погиб в результате взрыва в московском районе Покровское-Стрешнево. Об этом заявили в экстренных службах.
«По предварительной информации, произошла детонация мощной петарды или другого неустановленного взрывного устройства», — сообщило ведомство в беседе с РИА Новости. Отмечается, что погиб один мужчина.
Однако по версии telegram-канала Shot, у 20-летнего парня в руках взорвалась граната, после чего он в тяжелом состоянии был госпитализирован. При этом жители дома заявили, что мужчине оторвало конечность, так как в его руке взорвался квадрокоптер.
Ранее глава Коми Владимир Уйба заявил, что в Сыктывкаре в жилом доме произошел взрыв газа. В результате него пострадала женщина пожилого возраста. В Канске (Красноярский край) из-за взрыва бытового газа в пятиэтажном доме пострадали 11 человек, передает «Дни.ру».
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