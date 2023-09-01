РИАН: в Москве погиб мужчина при взрыве в квартире

01 сентября 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

У20-летнего парня в руках взорвалась граната, передает telegram-канал Shot Фото: Илья Московец © URA.RU Один мужчина погиб в результате взрыва в московском районе Покровское-Стрешнево. Об этом заявили в экстренных службах. «По предварительной информации, произошла детонация мощной петарды или другого неустановленного взрывного устройства», — сообщило ведомство в беседе с РИА Новости. Отмечается, что погиб один мужчина. Однако по версии telegram-канала Shot, у 20-летнего парня в руках взорвалась граната, после чего он в тяжелом состоянии был госпитализирован. При этом жители дома заявили, что мужчине оторвало конечность, так как в его руке взорвался квадрокоптер. Ранее глава Коми Владимир Уйба заявил, что в Сыктывкаре в жилом доме произошел взрыв газа. В результате него пострадала женщина пожилого возраста. В Канске (Красноярский край) из-за взрыва бытового газа в пятиэтажном доме пострадали 11 человек, передает «Дни.ру».

Один мужчина погиб в результате взрыва в московском районе Покровское-Стрешнево. Об этом заявили в экстренных службах. «По предварительной информации, произошла детонация мощной петарды или другого неустановленного взрывного устройства», — сообщило ведомство в беседе с РИА Новости. Отмечается, что погиб один мужчина. Однако по версии telegram-канала Shot, у 20-летнего парня в руках взорвалась граната, после чего он в тяжелом состоянии был госпитализирован. При этом жители дома заявили, что мужчине оторвало конечность, так как в его руке взорвался квадрокоптер. Ранее глава Коми Владимир Уйба заявил, что в Сыктывкаре в жилом доме произошел взрыв газа. В результате него пострадала женщина пожилого возраста. В Канске (Красноярский край) из-за взрыва бытового газа в пятиэтажном доме пострадали 11 человек, передает «Дни.ру».