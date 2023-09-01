В результате взрыва газа в жилом доме пострадала женщина, заявил Владимир Уйба
В столице республики Коми Сыктывкаре в жилом доме произошел взрыв газа, в результате которого пострадала женщина пожилого возраста. Об этом рассказал глава региона Владимир Уйба.
«Взрыв бытового газа произошел в Сыктывкаре», —
После взрыва возник пожар. На место происшествия прибыли все аварийные службы. Возгорание было локализовано. 60 жителей дома были эвакуированы, а само здание будет проверено на возможное разрушение конструкции, заключил Уйба.
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