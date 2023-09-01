В Коми в жилом доме взорвался газ. Видео

01 сентября 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

В результате взрыва газа в жилом доме пострадала женщина, заявил Владимир Уйба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В столице республики Коми Сыктывкаре в жилом доме произошел взрыв газа, в результате которого пострадала женщина пожилого возраста. Об этом рассказал глава региона Владимир Уйба. «Взрыв бытового газа произошел в Сыктывкаре», — сообщил Уйба в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате пострадала пожилая женщина, которая была госпитализирована. После взрыва возник пожар. На место происшествия прибыли все аварийные службы. Возгорание было локализовано. 60 жителей дома были эвакуированы, а само здание будет проверено на возможное разрушение конструкции, заключил Уйба.

В столице республики Коми Сыктывкаре в жилом доме произошел взрыв газа, в результате которого пострадала женщина пожилого возраста. Об этом рассказал глава региона Владимир Уйба. «Взрыв бытового газа произошел в Сыктывкаре», — сообщил Уйба в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате пострадала пожилая женщина, которая была госпитализирована. После взрыва возник пожар. На место происшествия прибыли все аварийные службы. Возгорание было локализовано. 60 жителей дома были эвакуированы, а само здание будет проверено на возможное разрушение конструкции, заключил Уйба.