В Коми в жилом доме взорвался газ. Видео

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В результате взрыва газа в жилом доме пострадала женщина, заявил Владимир Уйба Фото:

В столице республики Коми Сыктывкаре в жилом доме произошел взрыв газа, в результате которого пострадала женщина пожилого возраста. Об этом рассказал глава региона Владимир Уйба.

«Взрыв бытового газа произошел в Сыктывкаре», — сообщил Уйба в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате пострадала пожилая женщина, которая была госпитализирована.

После взрыва возник пожар. На место происшествия прибыли все аварийные службы. Возгорание было локализовано. 60 жителей дома были эвакуированы, а само здание будет проверено на возможное разрушение конструкции, заключил Уйба.

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В столице республики Коми Сыктывкаре в жилом доме произошел взрыв газа, в результате которого пострадала женщина пожилого возраста. Об этом рассказал глава региона Владимир Уйба. «Взрыв бытового газа произошел в Сыктывкаре», — сообщил Уйба в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате пострадала пожилая женщина, которая была госпитализирована. После взрыва возник пожар. На место происшествия прибыли все аварийные службы. Возгорание было локализовано. 60 жителей дома были эвакуированы, а само здание будет проверено на возможное разрушение конструкции, заключил Уйба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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