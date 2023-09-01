01 сентября 2023

Артюхов вместе с депутатом Госдумы и главой «Новатэка» поздравили Тарко-Сале с юбилеем

Губернатор Артюхов поздравил жителей Тарко-Сале с 90-летним юбилеем
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Артюхов пообещал продолжать развитие Тарко-Сале Фото:

В ЯНАО состоялось празднование 90-летия Тарко-Сале. Губернатор округа Дмитрий Артюхов, депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин и председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон поздравили пуровчан с праздником.

«Сегодня в Тарко-Сале проходит масштабный праздник. Дмитрий Артюхов вместе с Леонидом Михельсоном, председателем Комитета Госдумы РФ по экологии <…> Дмитрием Кобылкиным, который также приехал поздравить райцентр с юбилеем, побывали на праздничных локациях, обсудили развитие города», — сообщается на сайте окружного правительства.

Артюхов вручил знак «Почетный гражданин ЯНАО» Михельсону, а также отметил вклад газовиков и нефтяников в развитие Тарко-Сале. За 90 лет существования город стремительно развивается, старые деревянные дома сменяют новые, строятся садики, школы, уличные площадки. «Мы прилагаем все усилия, чтобы создать для детей прекрасное будущее. Многое еще предстоит сделать: город будет становиться еще комфортнее и уютнее», — отметил Артюхов в своем поздравлении.

Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил с юбилеем дочернее предприятие ПАО «Газпром» «Газпром добыча Уренгой» и наградил его работников. Компания является партнером округа. При его содействии в Новом Уренгое (ЯНАО) строятся спортивные и культурные объекты.

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В ЯНАО состоялось празднование 90-летия Тарко-Сале. Губернатор округа Дмитрий Артюхов, депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин и председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон поздравили пуровчан с праздником. «Сегодня в Тарко-Сале проходит масштабный праздник. Дмитрий Артюхов вместе с Леонидом Михельсоном, председателем Комитета Госдумы РФ по экологии <…> Дмитрием Кобылкиным, который также приехал поздравить райцентр с юбилеем, побывали на праздничных локациях, обсудили развитие города», — сообщается на сайте окружного правительства. Артюхов вручил знак «Почетный гражданин ЯНАО» Михельсону, а также отметил вклад газовиков и нефтяников в развитие Тарко-Сале. За 90 лет существования город стремительно развивается, старые деревянные дома сменяют новые, строятся садики, школы, уличные площадки. «Мы прилагаем все усилия, чтобы создать для детей прекрасное будущее. Многое еще предстоит сделать: город будет становиться еще комфортнее и уютнее», — отметил Артюхов в своем поздравлении. Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил с юбилеем дочернее предприятие ПАО «Газпром» «Газпром добыча Уренгой» и наградил его работников. Компания является партнером округа. При его содействии в Новом Уренгое (ЯНАО) строятся спортивные и культурные объекты.
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