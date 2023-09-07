В Тюмени имущество РЖД распродавали на Avito

Местом сбыта похищенного имущества мужчины выбрали платформу для бесплатных объявлений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени сотрудники РЖД, продававшие имущество компании на Avito, приговорены к многотысячным штрафам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Тюменец, являясь должностным лицом ОАО „РЖД“, списал две шины для грузового автомобиля и подговорил своего коллегу на продажу имущества. Второй участник преступления подыскал покупателя и продал шины через Avito. Мужчин осудили, они отделались многотысячным штрафом», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники причинили компании ущерб в более чем 30 тысяч рублей, но возместили его. Наказание для преступников могло быть суровее: по вменяемой статье о растрате им грозило до шести лет лишения свободы.