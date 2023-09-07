07 сентября 2023

В Тюмени имущество РЖД распродавали на Avito

© Служба новостей «URA.RU»
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Сайт Авито. Курган, авито, avito, сайт авито
Местом сбыта похищенного имущества мужчины выбрали платформу для бесплатных объявлений Фото:

В Тюмени сотрудники РЖД, продававшие имущество компании на Avito, приговорены к многотысячным штрафам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Тюменец, являясь должностным лицом ОАО „РЖД“, списал две шины для грузового автомобиля и подговорил своего коллегу на продажу имущества. Второй участник преступления подыскал покупателя и продал шины через Avito. Мужчин осудили, они отделались многотысячным штрафом», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники причинили компании ущерб в более чем 30 тысяч рублей, но возместили его. Наказание для преступников могло быть суровее: по вменяемой статье о растрате им грозило до шести лет лишения свободы.

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В Тюмени сотрудники РЖД, продававшие имущество компании на Avito, приговорены к многотысячным штрафам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Тюменец, являясь должностным лицом ОАО „РЖД“, списал две шины для грузового автомобиля и подговорил своего коллегу на продажу имущества. Второй участник преступления подыскал покупателя и продал шины через Avito. Мужчин осудили, они отделались многотысячным штрафом», — рассказали в пресс-службе ведомства. Сотрудники причинили компании ущерб в более чем 30 тысяч рублей, но возместили его. Наказание для преступников могло быть суровее: по вменяемой статье о растрате им грозило до шести лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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