Как принять участие в розыгрыше бытовой техники, автомобиля и квартиры в Тюмени

На викторину «Знай свой край» в Тюмени необходимо будет принести паспорт и СНИЛС

08 сентября 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

В розыгрыше квартиры будут участвовать только жители Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени 10 сентября пройдет фестиваль «Тюменская осень», частью которого станет викторина «Zнай свой край!». Там среди жителей города разыграют множество различных подарков, среди которых будет бытовая техника, автомобили и квартиры. URA.RU подготовило памятку по требованиям для участия в розыгрыше. «Участником викторины может быть гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, зарегистрированный по месту жительства в г. Тюмени. Участие в Викторине допускается только в Центре проведения Викторины по месту регистрации участника», — указано в положении конкурса, который опубликован сайте благотворительного фонда развития города Тюмени. Таким образом, участие в городе смогут принять только его жители и только на заранее определенных площадках. Узнать центр, к которому вы привязаны, можно на официальном сайте викторины . Кроме этого, потребуется иметь при себе паспорт и СНИЛС. Необходимо знать свой ИНН, почтовый индекс и контактный телефон. Во время самой викторины нужно будет заполнить согласие на обработку персональных данных, а после участия в первом этапе конкурса сохранить отрывную часть карточки, которую выдают организаторы. Это необходимо для участия во втором этапе конкурса и получения призов. Сама викторина пройдет 10 сентября с 8:30 до 19:00, однако может завершиться раньше при выдаче всех карточек. Участникам необходимо будет прийти и достать специальную карточку. В случае правильного ответа на первый этап викторины участник получает один подарок и право на участие во втором этапе. Именно в нем будут разыгрываться ценные призы: квартиры, автомобили, бытовая техника и иные подарки. Ранее URA.RU сообщало, что результаты тюменцев на викторине «Zнай свой край!» могут аннулировать даже в случае успешного ответа. Что именно запрещается организаторами и как не остаться без выигранного подарка — в этом материале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени 10 сентября пройдет фестиваль «Тюменская осень», частью которого станет викторина «Zнай свой край!». Там среди жителей города разыграют множество различных подарков, среди которых будет бытовая техника, автомобили и квартиры. URA.RU подготовило памятку по требованиям для участия в розыгрыше. «Участником викторины может быть гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, зарегистрированный по месту жительства в г. Тюмени. Участие в Викторине допускается только в Центре проведения Викторины по месту регистрации участника», — указано в положении конкурса, который опубликован сайте благотворительного фонда развития города Тюмени. Таким образом, участие в городе смогут принять только его жители и только на заранее определенных площадках. Узнать центр, к которому вы привязаны, можно на официальном сайте викторины. Кроме этого, потребуется иметь при себе паспорт и СНИЛС. Необходимо знать свой ИНН, почтовый индекс и контактный телефон. Во время самой викторины нужно будет заполнить согласие на обработку персональных данных, а после участия в первом этапе конкурса сохранить отрывную часть карточки, которую выдают организаторы. Это необходимо для участия во втором этапе конкурса и получения призов. Сама викторина пройдет 10 сентября с 8:30 до 19:00, однако может завершиться раньше при выдаче всех карточек. Участникам необходимо будет прийти и достать специальную карточку. В случае правильного ответа на первый этап викторины участник получает один подарок и право на участие во втором этапе. Именно в нем будут разыгрываться ценные призы: квартиры, автомобили, бытовая техника и иные подарки. Ранее URA.RU сообщало, что результаты тюменцев на викторине «Zнай свой край!» могут аннулировать даже в случае успешного ответа. Что именно запрещается организаторами и как не остаться без выигранного подарка — в этом материале.