В Тюмени опровергли фейки о снятии с выборов партийных наблюдателей

Тюменские паблики запустили слух о снятии наблюдателей с выборов губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023

В сети распространилась информация о том, что тюменский внутрипол потребовал от лидеров партий удалить своих наблюдателей со всех УИК. Информацию опроверг Артур Юрьев, руководитель центра общественного наблюдения за выборами, который в режиме онлайн мониторит камеры видеонаблюдения на избирательных участках.

«Никто не стал бы действовать в таком ключе. Информация распространена недоброжелателями. Ситуационный центр работает в том же режиме. Если бы такая ситуация случилась, информация бы однозначно поступила нам», — прокомментировал ситуацию Юрьев.

На данный момент на избирательных участках Тюменской области ведется подсчет голосов. Ранее на выборах тюменского губернатора проголосовал полпред УрФО Владимир Якушев.