В Тюмени опровергли фейки о снятии с выборов партийных наблюдателей

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Выборы- 2021. Курган , наблюдатели, избирательный участок, голосование, выборы 2021
Тюменские паблики запустили слух о снятии наблюдателей с выборов губернатора Фото:
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Выборы губернатора Тюменской области — 2023

В сети распространилась информация о том, что тюменский внутрипол потребовал от лидеров партий удалить своих наблюдателей со всех УИК. Информацию опроверг Артур Юрьев, руководитель центра общественного наблюдения за выборами, который в режиме онлайн мониторит камеры видеонаблюдения на избирательных участках.

«Никто не стал бы действовать в таком ключе. Информация распространена недоброжелателями. Ситуационный центр работает в том же режиме. Если бы такая ситуация случилась, информация бы однозначно поступила нам», — прокомментировал ситуацию Юрьев.

На данный момент на избирательных участках Тюменской области ведется подсчет голосов. Ранее на выборах тюменского губернатора проголосовал полпред УрФО Владимир Якушев.

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В сети распространилась информация о том, что тюменский внутрипол потребовал от лидеров партий удалить своих наблюдателей со всех УИК. Информацию опроверг Артур Юрьев, руководитель центра общественного наблюдения за выборами, который в режиме онлайн мониторит камеры видеонаблюдения на избирательных участках. «Никто не стал бы действовать в таком ключе. Информация распространена недоброжелателями. Ситуационный центр работает в том же режиме. Если бы такая ситуация случилась, информация бы однозначно поступила нам», — прокомментировал ситуацию Юрьев. На данный момент на избирательных участках Тюменской области ведется подсчет голосов. Ранее на выборах тюменского губернатора проголосовал полпред УрФО Владимир Якушев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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