Совфед и ЦИК изменят закон о выборах президента России

Закон о выборах президента России будет изменен, сообщил Андрей Клишас
Осенью будут приняты поправки в закон о выборах президента РФ. Сенаторы разрабатывают их совместно с ЦИК. Об этом сообщил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
«Сенаторы работают совместно с ЦИК РФ над поправками в закон о выборах президента РФ. Они будут приниматься в осеннюю сессию», — сообщил Клишас. Его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что глобальных изменений в поправках не будет.
Ранее зампред ЦИК РФ Николай Булаев анонсировал точечные изменения в законе о выборах президента России. По его словам, законодательство нуждается в актуализации. Выборы президента РФ запланированы на 17 марта 2024 года.
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