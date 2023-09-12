Совфед и ЦИК изменят закон о выборах президента России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы губернатора. Пермь 2020, урны для голосования, выборы 2020
Закон о выборах президента России будет изменен, сообщил Андрей Клишас Фото:

Осенью будут приняты поправки в закон о выборах президента РФ. Сенаторы разрабатывают их совместно с ЦИК. Об этом сообщил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

«Сенаторы работают совместно с ЦИК РФ над поправками в закон о выборах президента РФ. Они будут приниматься в осеннюю сессию», — сообщил Клишас. Его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что глобальных изменений в поправках не будет.

Ранее зампред ЦИК РФ Николай Булаев анонсировал точечные изменения в законе о выборах президента России. По его словам, законодательство нуждается в актуализации. Выборы президента РФ запланированы на 17 марта 2024 года.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Осенью будут приняты поправки в закон о выборах президента РФ. Сенаторы разрабатывают их совместно с ЦИК. Об этом сообщил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. «Сенаторы работают совместно с ЦИК РФ над поправками в закон о выборах президента РФ. Они будут приниматься в осеннюю сессию», — сообщил Клишас. Его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что глобальных изменений в поправках не будет. Ранее зампред ЦИК РФ Николай Булаев анонсировал точечные изменения в законе о выборах президента России. По его словам, законодательство нуждается в актуализации. Выборы президента РФ запланированы на 17 марта 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...