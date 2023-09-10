Зампред ЦИК анонсировал изменения законодательства перед выборами президента

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Выборы в ЕГД. Екатеринбург, коиб, триколор, выборы 2023
Граждане России будут выбирать президента в марте 2024 года Фото:

Перед выборами президента РФ в 2024 году может измениться законодательство. Об этом заявил зампред ЦИК Николай Булаев.

«Будет проанализирован закон о выборах президента. Перед выборами президента возможны точечные изменения в законодательство», — заявил Николай Булаев, его слова передает РИА Новости. Выборы президента РФ запланированы на 17 марта 2024 года.

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Перед выборами президента РФ в 2024 году может измениться законодательство. Об этом заявил зампред ЦИК Николай Булаев. «Будет проанализирован закон о выборах президента. Перед выборами президента возможны точечные изменения в законодательство», — заявил Николай Булаев, его слова передает РИА Новости. Выборы президента РФ запланированы на 17 марта 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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