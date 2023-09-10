Зампред ЦИК анонсировал изменения законодательства перед выборами президента

Граждане России будут выбирать президента в марте 2024 года
Перед выборами президента РФ в 2024 году может измениться законодательство. Об этом заявил зампред ЦИК Николай Булаев.
«Будет проанализирован закон о выборах президента. Перед выборами президента возможны точечные изменения в законодательство», — заявил Николай Булаев, его слова передает РИА Новости. Выборы президента РФ запланированы на 17 марта 2024 года.
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