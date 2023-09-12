Минобороны РФ отчиталось об отражении атаки ВСУ на Белгородскую область

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ПВО отразили украинский БПЛА над Белгородской областью, уточнили в МО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами ПВО БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области», — подчеркнули в российском военном ведомстве в ходе брифинга. Сообщение было опубликовано в telegram-канале. Вражеский аппарат был уничтожен по времени около 13:30 (по Мск).

Киев периодически атакует территории РФ при помощи беспилотников. В Кремле пообещали со временем полностью ликвидировать угрозу от дронов ВСУ.

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Средствами ПВО БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области», — подчеркнули в российском военном ведомстве в ходе брифинга. Сообщение было опубликовано в telegram-канале. Вражеский аппарат был уничтожен по времени около 13:30 (по Мск). Киев периодически атакует территории РФ при помощи беспилотников. В Кремле пообещали со временем полностью ликвидировать угрозу от дронов ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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