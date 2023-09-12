Минобороны РФ отчиталось об отражении атаки ВСУ на Белгородскую область

ПВО отразили украинский БПЛА над Белгородской областью, уточнили в МО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами ПВО БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области», — подчеркнули в российском военном ведомстве в ходе брифинга. Сообщение было
Киев периодически атакует территории РФ при помощи беспилотников. В Кремле пообещали со временем полностью ликвидировать угрозу от дронов ВСУ.
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