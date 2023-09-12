Минобороны РФ отчиталось об отражении атаки ВСУ на Белгородскую область

12 сентября 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

ПВО отразили украинский БПЛА над Белгородской областью, уточнили в МО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Средствами ПВО БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области», — подчеркнули в российском военном ведомстве в ходе брифинга. Сообщение было опубликовано в telegram-канале. Вражеский аппарат был уничтожен по времени около 13:30 (по Мск). Киев периодически атакует территории РФ при помощи беспилотников. В Кремле пообещали со временем полностью ликвидировать угрозу от дронов ВСУ.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Средствами ПВО БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области», — подчеркнули в российском военном ведомстве в ходе брифинга. Сообщение было опубликовано в telegram-канале. Вражеский аппарат был уничтожен по времени около 13:30 (по Мск). Киев периодически атакует территории РФ при помощи беспилотников. В Кремле пообещали со временем полностью ликвидировать угрозу от дронов ВСУ.