В НАТО отрицают готовность принять Армению в блок

13 сентября 2023 в 05:33 Размер текста - 17 +

Ереван не подавал заявки на вступление в НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Армения в ближайшее время не станет членом НАТО. Официальный представитель Североатлантического альянса заявил, что такую возможность сейчас не рассматривают, кроме того от Еревана не поступало запроса на вступление в блок. «В НАТО сейчас не рассматривают возможность расширения блока за счет Армении», — передают «Известия» сообщение официального представителя Североатлантического альянса. Уточняется, что Ереван не подавал заявки на вступление в блок. В НАТО также прокомментировали заявление главы «Европейского комитета по расширению альянса» Гюнтера Фелингера, в котором он ранее призывал власти Армении присоединиться к блоку. «Фелингер не является сотрудником НАТО. Он выразил свое личное мнение, которое не отражает точку зрения альянса», — сообщил представитель блока. Представитель НАТО добавил, что отсутствие официального запроса от Армении на присоединение к альянсу не является препятствием для сотрудничества. В частности, речь идет о программе двустороннего военного сотрудничества Североатлантического альянса с третьими странами. В рамках этого соглашения 11 сентября стартовали совместные учения Армении и США. На них отреагировали в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что такие мероприятия не способствуют стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха и укреплению взаимного доверия в регионе. Он напомнил, что Армения дважды отказалась проводить учения с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но при этом изъявила желание проводить их с США. По мнению официального представителя кремля, такие решения требуют глубокого анализа. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова выйти из ОДКБ, если посчитает данную организацию недееспособной. Глава «Европейского комитета по расширению альянса» Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к НАТО в начале сентября, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Армения в ближайшее время не станет членом НАТО. Официальный представитель Североатлантического альянса заявил, что такую возможность сейчас не рассматривают, кроме того от Еревана не поступало запроса на вступление в блок. «В НАТО сейчас не рассматривают возможность расширения блока за счет Армении», — передают «Известия» сообщение официального представителя Североатлантического альянса. Уточняется, что Ереван не подавал заявки на вступление в блок. В НАТО также прокомментировали заявление главы «Европейского комитета по расширению альянса» Гюнтера Фелингера, в котором он ранее призывал власти Армении присоединиться к блоку. «Фелингер не является сотрудником НАТО. Он выразил свое личное мнение, которое не отражает точку зрения альянса», — сообщил представитель блока. Представитель НАТО добавил, что отсутствие официального запроса от Армении на присоединение к альянсу не является препятствием для сотрудничества. В частности, речь идет о программе двустороннего военного сотрудничества Североатлантического альянса с третьими странами. В рамках этого соглашения 11 сентября стартовали совместные учения Армении и США. На них отреагировали в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что такие мероприятия не способствуют стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха и укреплению взаимного доверия в регионе. Он напомнил, что Армения дважды отказалась проводить учения с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но при этом изъявила желание проводить их с США. По мнению официального представителя кремля, такие решения требуют глубокого анализа. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова выйти из ОДКБ, если посчитает данную организацию недееспособной. Глава «Европейского комитета по расширению альянса» Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к НАТО в начале сентября, передает телеканал 360.