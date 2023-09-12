12 сентября 2023

В НАТО отрицают готовность принять Армению в блок

© Служба новостей «URA.RU»
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Нато.вооружение. техника. stock, нато, флаг, nato, североатлантический альянс, stock
Ереван не подавал заявки на вступление в НАТО Фото:

Армения в ближайшее время не станет членом НАТО. Официальный представитель Североатлантического альянса заявил, что такую возможность сейчас не рассматривают, кроме того от Еревана не поступало запроса на вступление в блок.

«В НАТО сейчас не рассматривают возможность расширения блока за счет Армении», — передают «Известия» сообщение официального представителя Североатлантического альянса. Уточняется, что Ереван не подавал заявки на вступление в блок.

В НАТО также прокомментировали заявление главы «Европейского комитета по расширению альянса» Гюнтера Фелингера, в котором он ранее призывал власти Армении присоединиться к блоку. «Фелингер не является сотрудником НАТО. Он выразил свое личное мнение, которое не отражает точку зрения альянса», — сообщил представитель блока.

Представитель НАТО добавил, что отсутствие официального запроса от Армении на присоединение к альянсу не является препятствием для сотрудничества. В частности, речь идет о программе двустороннего военного сотрудничества Североатлантического альянса с третьими странами.

В рамках этого соглашения 11 сентября стартовали совместные учения Армении и США. На них отреагировали в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что такие мероприятия не способствуют стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха и укреплению взаимного доверия в регионе.

Он напомнил, что Армения дважды отказалась проводить учения с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но при этом изъявила желание проводить их с США. По мнению официального представителя кремля, такие решения требуют глубокого анализа.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова выйти из ОДКБ, если посчитает данную организацию недееспособной. Глава «Европейского комитета по расширению альянса» Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к НАТО в начале сентября, передает телеканал 360.

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Армения в ближайшее время не станет членом НАТО. Официальный представитель Североатлантического альянса заявил, что такую возможность сейчас не рассматривают, кроме того от Еревана не поступало запроса на вступление в блок. «В НАТО сейчас не рассматривают возможность расширения блока за счет Армении», — передают «Известия» сообщение официального представителя Североатлантического альянса. Уточняется, что Ереван не подавал заявки на вступление в блок. В НАТО также прокомментировали заявление главы «Европейского комитета по расширению альянса» Гюнтера Фелингера, в котором он ранее призывал власти Армении присоединиться к блоку. «Фелингер не является сотрудником НАТО. Он выразил свое личное мнение, которое не отражает точку зрения альянса», — сообщил представитель блока. Представитель НАТО добавил, что отсутствие официального запроса от Армении на присоединение к альянсу не является препятствием для сотрудничества. В частности, речь идет о программе двустороннего военного сотрудничества Североатлантического альянса с третьими странами. В рамках этого соглашения 11 сентября стартовали совместные учения Армении и США. На них отреагировали в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что такие мероприятия не способствуют стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха и укреплению взаимного доверия в регионе. Он напомнил, что Армения дважды отказалась проводить учения с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но при этом изъявила желание проводить их с США. По мнению официального представителя кремля, такие решения требуют глубокого анализа. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова выйти из ОДКБ, если посчитает данную организацию недееспособной. Глава «Европейского комитета по расширению альянса» Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к НАТО в начале сентября, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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