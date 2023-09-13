В ЯНАО предприниматель попал под уголовку за долги перед работником

В Новом Уренгое (ЯНАО) против директора строительной фирмы было возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты сотруднику. После погашения долга уголовное дело было прекращено, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.
«По данным следствия, в Новом Уренгое руководитель строительной фирмы умышленно свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату работнику», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. На предпринимателя было заведено уголовное дело в связи с задолженностью по зарплате работнику, которая составила 167 тысяч рублей, при этом средства у него имелись. После погашения задолженности и выплаты компенсации морального вреда, уголовное дело было прекращено.
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