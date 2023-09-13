13 сентября 2023
12 сентября 2023

В ЯНАО предприниматель попал под уголовку за долги перед работником

Предприниматель из ЯНАО избежал уголовного дела, выплатив долг по зарплате
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, преступление, молоток судьи, судейский молоток
В Новом Уренгое было прекращено уголовное дело, после выплаты задолженности по зарплате Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) против директора строительной фирмы было возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты сотруднику. После погашения долга уголовное дело было прекращено, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

«По данным следствия, в Новом Уренгое руководитель строительной фирмы умышленно свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату работнику», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. На предпринимателя было заведено уголовное дело в связи с задолженностью по зарплате работнику, которая составила 167 тысяч рублей, при этом средства у него имелись. После погашения задолженности и выплаты компенсации морального вреда, уголовное дело было прекращено.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) против директора строительной фирмы было возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты сотруднику. После погашения долга уголовное дело было прекращено, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. «По данным следствия, в Новом Уренгое руководитель строительной фирмы умышленно свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату работнику», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. На предпринимателя было заведено уголовное дело в связи с задолженностью по зарплате работнику, которая составила 167 тысяч рублей, при этом средства у него имелись. После погашения задолженности и выплаты компенсации морального вреда, уголовное дело было прекращено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...