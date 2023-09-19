19 сентября 2023

Мэра из ЯНАО заподозрили в ответах на заготовленные вопросы к эфиру. Инсайд

Мэру Губкинского Бандурко во время эфира задавали подготовленные вопросы
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, телефон, чиновник
Андрею Бандурко задавали заранее подготовленные вопросы в его первом эфире Фото:

Мэру Губкинского (ЯНАО) Андрею Бандурко во время прошедшего 19 сентября прямого эфира задавали заранее подготовленные вопросы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской администрации.

«Во время прямого эфира Бандурко было задано много вопросов, ответы на которые обсуждались ранее. Также, в комментарии эфира заходили сотрудники мэрии и пресс-службы. Возможно, со стороны это было и незаметно, но в самом городе, где все знают друг друга, бросалось в глаза. Многие просто заходили отметиться», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.

Эфир вела Ольга Пескова, которая возглавляет городскую думу и занимает пост руководителя местной телерадиокомпании «Вектор», по количеству озвученных вопросов лидируют ее подчиненные. В ходе разговора мэр ответил более чем на 50 вопросов. Главными темами стали строительство и благоустройство города Губкинского.

Корреспондент агентства обратился с вопросом в пресс-службу администрации города и в вещательную компанию. Там опровергли информацию о том, что их сотрудники были массово задействованы в прямом эфире.

Ранее URA.RU рассказало, что на пост мэра Андрей Бандурко был избран депутатами городской думы в конце августа. Первый эфир в новом качестве он провел 19 сентября.

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Мэру Губкинского (ЯНАО) Андрею Бандурко во время прошедшего 19 сентября прямого эфира задавали заранее подготовленные вопросы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской администрации. «Во время прямого эфира Бандурко было задано много вопросов, ответы на которые обсуждались ранее. Также, в комментарии эфира заходили сотрудники мэрии и пресс-службы. Возможно, со стороны это было и незаметно, но в самом городе, где все знают друг друга, бросалось в глаза. Многие просто заходили отметиться», — рассказал корреспонденту агентства собеседник. Эфир вела Ольга Пескова, которая возглавляет городскую думу и занимает пост руководителя местной телерадиокомпании «Вектор», по количеству озвученных вопросов лидируют ее подчиненные. В ходе разговора мэр ответил более чем на 50 вопросов. Главными темами стали строительство и благоустройство города Губкинского. Корреспондент агентства обратился с вопросом в пресс-службу администрации города и в вещательную компанию. Там опровергли информацию о том, что их сотрудники были массово задействованы в прямом эфире. Ранее URA.RU рассказало, что на пост мэра Андрей Бандурко был избран депутатами городской думы в конце августа. Первый эфир в новом качестве он провел 19 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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