SHOT: в Москве прохожий убил мужчину из-за громкого лая его собаки

В Звенигороде произошло убийство мужчины из-за его лающей собаки. Полиция ищет подозреваемого, который скрывается на своем автомобиле Peugeot.
«Прохожий убил мужчину из-за его залаявшей собаки в подмосковном Звенигороде», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что нападавший, который скрывается на своем личном автомобиле Peugeot, объявлен в розыск. Инцидент произошел ранним утром, когда 44-летний Михаил Сейбанов прогуливался по двору.
Во время прогулки мужчину облаяла собака. В результате между жителями возник конфликт. Ругань переросла в потасовку, в результате которой Сейбанов достал нож и напал на свою жертву, нанеся несколько ножевых ударов в грудь и по рукам. Пострадавший был доставлен в реанимацию, но, к сожалению, спустя час скончался, передали в telegram-канале.
Telegram-канал «112» сообщил, что агрессивный прохожий задержан. Он признался на допросе, что его внезапная агрессия была вызвана ссорой с семьей.
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