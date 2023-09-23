SHOT: в Москве прохожий убил мужчину из-за громкого лая его собаки

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Клипарт. Екатеринбург, убийство, нападение, покушение, уголовник, маньяк, нож
Мужчина нанес ножевые ранения владельцу собаки, пишет Shot Фото:

В Звенигороде произошло убийство мужчины из-за его лающей собаки. Полиция ищет подозреваемого, который скрывается на своем автомобиле Peugeot.

«Прохожий убил мужчину из-за его залаявшей собаки в подмосковном Звенигороде», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что нападавший, который скрывается на своем личном автомобиле Peugeot, объявлен в розыск. Инцидент произошел ранним утром, когда 44-летний Михаил Сейбанов прогуливался по двору.

Во время прогулки мужчину облаяла собака. В результате между жителями возник конфликт. Ругань переросла в потасовку, в результате которой Сейбанов достал нож и напал на свою жертву, нанеся несколько ножевых ударов в грудь и по рукам. Пострадавший был доставлен в реанимацию, но, к сожалению, спустя час скончался, передали в telegram-канале.

Telegram-канал «112» сообщил, что агрессивный прохожий задержан. Он признался на допросе, что его внезапная агрессия была вызвана ссорой с семьей.

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В Звенигороде произошло убийство мужчины из-за его лающей собаки. Полиция ищет подозреваемого, который скрывается на своем автомобиле Peugeot. «Прохожий убил мужчину из-за его залаявшей собаки в подмосковном Звенигороде», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что нападавший, который скрывается на своем личном автомобиле Peugeot, объявлен в розыск. Инцидент произошел ранним утром, когда 44-летний Михаил Сейбанов прогуливался по двору. Во время прогулки мужчину облаяла собака. В результате между жителями возник конфликт. Ругань переросла в потасовку, в результате которой Сейбанов достал нож и напал на свою жертву, нанеся несколько ножевых ударов в грудь и по рукам. Пострадавший был доставлен в реанимацию, но, к сожалению, спустя час скончался, передали в telegram-канале. Telegram-канал «112» сообщил, что агрессивный прохожий задержан. Он признался на допросе, что его внезапная агрессия была вызвана ссорой с семьей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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