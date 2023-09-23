SHOT: в Москве прохожий убил мужчину из-за громкого лая его собаки

23 сентября 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Мужчина нанес ножевые ранения владельцу собаки, пишет Shot Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Звенигороде произошло убийство мужчины из-за его лающей собаки. Полиция ищет подозреваемого, который скрывается на своем автомобиле Peugeot. «Прохожий убил мужчину из-за его залаявшей собаки в подмосковном Звенигороде», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что нападавший, который скрывается на своем личном автомобиле Peugeot, объявлен в розыск. Инцидент произошел ранним утром, когда 44-летний Михаил Сейбанов прогуливался по двору. Во время прогулки мужчину облаяла собака. В результате между жителями возник конфликт. Ругань переросла в потасовку, в результате которой Сейбанов достал нож и напал на свою жертву, нанеся несколько ножевых ударов в грудь и по рукам. Пострадавший был доставлен в реанимацию, но, к сожалению, спустя час скончался, передали в telegram-канале. Telegram-канал «112» сообщил, что агрессивный прохожий задержан. Он признался на допросе, что его внезапная агрессия была вызвана ссорой с семьей.

В Звенигороде произошло убийство мужчины из-за его лающей собаки. Полиция ищет подозреваемого, который скрывается на своем автомобиле Peugeot. «Прохожий убил мужчину из-за его залаявшей собаки в подмосковном Звенигороде», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что нападавший, который скрывается на своем личном автомобиле Peugeot, объявлен в розыск. Инцидент произошел ранним утром, когда 44-летний Михаил Сейбанов прогуливался по двору. Во время прогулки мужчину облаяла собака. В результате между жителями возник конфликт. Ругань переросла в потасовку, в результате которой Сейбанов достал нож и напал на свою жертву, нанеся несколько ножевых ударов в грудь и по рукам. Пострадавший был доставлен в реанимацию, но, к сожалению, спустя час скончался, передали в telegram-канале. Telegram-канал «112» сообщил, что агрессивный прохожий задержан. Он признался на допросе, что его внезапная агрессия была вызвана ссорой с семьей.