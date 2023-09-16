16 сентября 2023
15 сентября 2023

Пермячка порезала бывшего мужа, который вступился за честь сестры

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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , судебное заседание, суд
Пермячка попала под суд после ссоры с бывшим мужем Фото:

Жительница села Барда Пермского края порезала кухонным ножом бывшего супруга в ходе ссоры, возникшей из-за его сестры. Об этом говорится в судебных материалах.

«Подсудимая с бывшем мужем выпили бутылку шампанского, пока дети находились в гостиной. Затем она стала по телефону обсуждать с родственницей сестру экс-супруга. Мужчина обиделся и заступился за честь сестры. После этого женщина ударила его ножом в живот», — указано в материалах, опубликованных на сайте Бардымского районного суда.

На заседании суда женщина рассказала, что бывший муж ее сам спровоцировал. Он после шампанского выпил несколько стопок водки и пошел спать. Женщина в это время резала мясо на кухне и разговаривала по телефону с родственницей, нелестно отозвалась о сестре пострадавшего. Тот проснулся и стал ссориться, за что якобы и получил удар ножом. Суд приговорил злоумышленницу к условному наказанию. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее пермячка несколько раз ударила ножом собутыльника после того, как он вылил ее водку в раковину на кухне. Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно.

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Жительница села Барда Пермского края порезала кухонным ножом бывшего супруга в ходе ссоры, возникшей из-за его сестры. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимая с бывшем мужем выпили бутылку шампанского, пока дети находились в гостиной. Затем она стала по телефону обсуждать с родственницей сестру экс-супруга. Мужчина обиделся и заступился за честь сестры. После этого женщина ударила его ножом в живот», — указано в материалах, опубликованных на сайте Бардымского районного суда. На заседании суда женщина рассказала, что бывший муж ее сам спровоцировал. Он после шампанского выпил несколько стопок водки и пошел спать. Женщина в это время резала мясо на кухне и разговаривала по телефону с родственницей, нелестно отозвалась о сестре пострадавшего. Тот проснулся и стал ссориться, за что якобы и получил удар ножом. Суд приговорил злоумышленницу к условному наказанию. Приговор пока не вступил в законную силу. Ранее пермячка несколько раз ударила ножом собутыльника после того, как он вылил ее водку в раковину на кухне. Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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