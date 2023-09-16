Пермячка порезала бывшего мужа, который вступился за честь сестры

17 сентября 2023 в 01:16 Размер текста - 17 +

Пермячка попала под суд после ссоры с бывшим мужем Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жительница села Барда Пермского края порезала кухонным ножом бывшего супруга в ходе ссоры, возникшей из-за его сестры. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимая с бывшем мужем выпили бутылку шампанского, пока дети находились в гостиной. Затем она стала по телефону обсуждать с родственницей сестру экс-супруга. Мужчина обиделся и заступился за честь сестры. После этого женщина ударила его ножом в живот», — указано в материалах, опубликованных на сайте Бардымского районного суда. На заседании суда женщина рассказала, что бывший муж ее сам спровоцировал. Он после шампанского выпил несколько стопок водки и пошел спать. Женщина в это время резала мясо на кухне и разговаривала по телефону с родственницей, нелестно отозвалась о сестре пострадавшего. Тот проснулся и стал ссориться, за что якобы и получил удар ножом. Суд приговорил злоумышленницу к условному наказанию. Приговор пока не вступил в законную силу. Ранее пермячка несколько раз ударила ножом собутыльника после того, как он вылил ее водку в раковину на кухне. Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно.

Жительница села Барда Пермского края порезала кухонным ножом бывшего супруга в ходе ссоры, возникшей из-за его сестры. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимая с бывшем мужем выпили бутылку шампанского, пока дети находились в гостиной. Затем она стала по телефону обсуждать с родственницей сестру экс-супруга. Мужчина обиделся и заступился за честь сестры. После этого женщина ударила его ножом в живот», — указано в материалах, опубликованных на сайте Бардымского районного суда. На заседании суда женщина рассказала, что бывший муж ее сам спровоцировал. Он после шампанского выпил несколько стопок водки и пошел спать. Женщина в это время резала мясо на кухне и разговаривала по телефону с родственницей, нелестно отозвалась о сестре пострадавшего. Тот проснулся и стал ссориться, за что якобы и получил удар ножом. Суд приговорил злоумышленницу к условному наказанию. Приговор пока не вступил в законную силу. Ранее пермячка несколько раз ударила ножом собутыльника после того, как он вылил ее водку в раковину на кухне. Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно.