21 сентября 2023

Свердловчанка зарезала мужчину и рассказала об этом соседям. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина и мужчина часто выпивали (архивное фото) Фото:

В поселке под Нижнесергинским районом 64-летняя женщина убила сожителя, ударив ножом в грудь. Мужчина жил у свердловчанки с мая, сообщили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. После инцидента женщина рассказала об этом соседям.

«По версии следствия, вечером 14 сентября обвиняемая во время ссоры несколько раз ударила ножом в грудь сожителя. Мужчина умер через непродолжительное время на месте происшествия, об этом женщина рассказала своим соседям», — говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия прибыли силовики и врачи. Во время допроса женщина заявила, что мужчина угрожал ей расправой. «При этом она могла уйти из дома», — добавили в СУ СКР.

Мужчина был знаком с женщиной с 1977 года. В мае 2023-го они начали жить вместе. «Частым времяпрепровождением для них было совместное распитие спиртного, что в итоге и привело к трагедии», — добавил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

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В поселке под Нижнесергинским районом 64-летняя женщина убила сожителя, ударив ножом в грудь. Мужчина жил у свердловчанки с мая, сообщили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. После инцидента женщина рассказала об этом соседям. «По версии следствия, вечером 14 сентября обвиняемая во время ссоры несколько раз ударила ножом в грудь сожителя. Мужчина умер через непродолжительное время на месте происшествия, об этом женщина рассказала своим соседям», — говорится в сообщении ведомства. На место происшествия прибыли силовики и врачи. Во время допроса женщина заявила, что мужчина угрожал ей расправой. «При этом она могла уйти из дома», — добавили в СУ СКР. Мужчина был знаком с женщиной с 1977 года. В мае 2023-го они начали жить вместе. «Частым времяпрепровождением для них было совместное распитие спиртного, что в итоге и привело к трагедии», — добавил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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