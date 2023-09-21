Свердловчанка зарезала мужчину и рассказала об этом соседям. Фото

22 сентября 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Женщина и мужчина часто выпивали (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке под Нижнесергинским районом 64-летняя женщина убила сожителя, ударив ножом в грудь. Мужчина жил у свердловчанки с мая, сообщили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. После инцидента женщина рассказала об этом соседям. «По версии следствия, вечером 14 сентября обвиняемая во время ссоры несколько раз ударила ножом в грудь сожителя. Мужчина умер через непродолжительное время на месте происшествия, об этом женщина рассказала своим соседям», — говорится в сообщении ведомства. На место происшествия прибыли силовики и врачи. Во время допроса женщина заявила, что мужчина угрожал ей расправой. «При этом она могла уйти из дома», — добавили в СУ СКР. Мужчина был знаком с женщиной с 1977 года. В мае 2023-го они начали жить вместе. «Частым времяпрепровождением для них было совместное распитие спиртного, что в итоге и привело к трагедии», — добавил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Фото: предоставлено СКР по Свердловской области

В поселке под Нижнесергинским районом 64-летняя женщина убила сожителя, ударив ножом в грудь. Мужчина жил у свердловчанки с мая, сообщили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. После инцидента женщина рассказала об этом соседям. «По версии следствия, вечером 14 сентября обвиняемая во время ссоры несколько раз ударила ножом в грудь сожителя. Мужчина умер через непродолжительное время на месте происшествия, об этом женщина рассказала своим соседям», — говорится в сообщении ведомства. На место происшествия прибыли силовики и врачи. Во время допроса женщина заявила, что мужчина угрожал ей расправой. «При этом она могла уйти из дома», — добавили в СУ СКР. Мужчина был знаком с женщиной с 1977 года. В мае 2023-го они начали жить вместе. «Частым времяпрепровождением для них было совместное распитие спиртного, что в итоге и привело к трагедии», — добавил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.