22 сентября 2023

В Тюмень приехал генконсул посольства республики Корея в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города Тюмени. Пермь, река тура, река тура, вид города с высоты, центр тюмени
Господин Пак Хо приехал на церемонию открытия фестиваля корейской культуры в Тюмени Фото:

В Тюмени прошел фестиваль корейской культуры Hanadae. На церемонии открытия присутствовал генеральный консул посольства республики Корея в России господин Пак Хо.

«Я искренне рад, что к-поп фестиваль состоялся именно в Тюмени. С момента установления дипломатических отношений в 1990 году Республика Корея и Россия развивали двухстороннее сотрудничество во всех областях, включая политику, экономику, науку и культуру», — сказал господин Пак Хо в своей приветственной речи, передает издание «Тюменская область сегодня». Генконсул выразил надежду, что фестиваль поможет культурам России и Кореи стать ближе и преодолеть этнические барьеры.

Фестиваль Hanadae посвящен корейской культуре и конкурсу танцев. Мероприятие состоялось в Тюмени 23 сентября. Из 150 заявок было отобрано только 36 конкурсантов. Среди них команды из УрФО, Москвы и Санкт-Петербурга.

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В Тюмени прошел фестиваль корейской культуры Hanadae. На церемонии открытия присутствовал генеральный консул посольства республики Корея в России господин Пак Хо. «Я искренне рад, что к-поп фестиваль состоялся именно в Тюмени. С момента установления дипломатических отношений в 1990 году Республика Корея и Россия развивали двухстороннее сотрудничество во всех областях, включая политику, экономику, науку и культуру», — сказал господин Пак Хо в своей приветственной речи, передает издание «Тюменская область сегодня». Генконсул выразил надежду, что фестиваль поможет культурам России и Кореи стать ближе и преодолеть этнические барьеры. Фестиваль Hanadae посвящен корейской культуре и конкурсу танцев. Мероприятие состоялось в Тюмени 23 сентября. Из 150 заявок было отобрано только 36 конкурсантов. Среди них команды из УрФО, Москвы и Санкт-Петербурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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