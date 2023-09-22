В Тюмень приехал генконсул посольства республики Корея в России

23 сентября 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Господин Пак Хо приехал на церемонию открытия фестиваля корейской культуры в Тюмени Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени прошел фестиваль корейской культуры Hanadae. На церемонии открытия присутствовал генеральный консул посольства республики Корея в России господин Пак Хо. «Я искренне рад, что к-поп фестиваль состоялся именно в Тюмени. С момента установления дипломатических отношений в 1990 году Республика Корея и Россия развивали двухстороннее сотрудничество во всех областях, включая политику, экономику, науку и культуру», — сказал господин Пак Хо в своей приветственной речи, передает издание «Тюменская область сегодня». Генконсул выразил надежду, что фестиваль поможет культурам России и Кореи стать ближе и преодолеть этнические барьеры. Фестиваль Hanadae посвящен корейской культуре и конкурсу танцев. Мероприятие состоялось в Тюмени 23 сентября. Из 150 заявок было отобрано только 36 конкурсантов. Среди них команды из УрФО, Москвы и Санкт-Петербурга.

В Тюмени прошел фестиваль корейской культуры Hanadae. На церемонии открытия присутствовал генеральный консул посольства республики Корея в России господин Пак Хо. «Я искренне рад, что к-поп фестиваль состоялся именно в Тюмени. С момента установления дипломатических отношений в 1990 году Республика Корея и Россия развивали двухстороннее сотрудничество во всех областях, включая политику, экономику, науку и культуру», — сказал господин Пак Хо в своей приветственной речи, передает издание «Тюменская область сегодня». Генконсул выразил надежду, что фестиваль поможет культурам России и Кореи стать ближе и преодолеть этнические барьеры. Фестиваль Hanadae посвящен корейской культуре и конкурсу танцев. Мероприятие состоялось в Тюмени 23 сентября. Из 150 заявок было отобрано только 36 конкурсантов. Среди них команды из УрФО, Москвы и Санкт-Петербурга.