25 сентября 2023

В Тюмени уровень воды в Туре стремительно снижается. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Обмелевшая Тура. Тюмень, набережная тюмени, набережная туры, река тура, обмеление, обмеление туры
Уровень воды начал подниматься в начале сентября после исторического минимума Фото:

В Тюмени за сутки уровень воды в Туре снизился сразу на 5 см. Информация об этом представлена на сайте сервиса Allrivers.

«На 25 сентября 2023 года уровень воды в реке Тура по данным гидропоста, находящегося в городе Тюмень, составляет -66 см над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на 5 см», — сообщается на сайте сервиса.

Ранее URA.RU писало, что уровень воды начал подниматься в начале сентября после исторического минимума. На фоне критического обмеления Туры было принято решение об отмене речных прогулок. С 20 по 24 сентября уровень воды вновь упал на 12 см.

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В Тюмени за сутки уровень воды в Туре снизился сразу на 5 см. Информация об этом представлена на сайте сервиса Allrivers. «На 25 сентября 2023 года уровень воды в реке Тура по данным гидропоста, находящегося в городе Тюмень, составляет -66 см над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на 5 см», — сообщается на сайте сервиса. Ранее URA.RU писало, что уровень воды начал подниматься в начале сентября после исторического минимума. На фоне критического обмеления Туры было принято решение об отмене речных прогулок. С 20 по 24 сентября уровень воды вновь упал на 12 см.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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