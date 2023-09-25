Уровень воды начал подниматься в начале сентября после исторического минимума
В Тюмени за сутки уровень воды в Туре снизился сразу на 5 см. Информация об этом представлена на сайте сервиса Allrivers.
«На 25 сентября 2023 года уровень воды в реке Тура по данным гидропоста, находящегося в городе Тюмень, составляет -66 см над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на 5 см», — сообщается на сайте сервиса.
Ранее URA.RU писало, что уровень воды начал подниматься в начале сентября после исторического минимума. На фоне критического обмеления Туры было принято решение об отмене речных прогулок. С 20 по 24 сентября уровень воды вновь упал на 12 см.
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