В Тюмени уровень воды в Туре стремительно снижается. Скрин

26 сентября 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Уровень воды начал подниматься в начале сентября после исторического минимума Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени за сутки уровень воды в Туре снизился сразу на 5 см. Информация об этом представлена на сайте сервиса Allrivers. «На 25 сентября 2023 года уровень воды в реке Тура по данным гидропоста, находящегося в городе Тюмень, составляет -66 см над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на 5 см», — сообщается на сайте сервиса. Ранее URA.RU писало, что уровень воды начал подниматься в начале сентября после исторического минимума. На фоне критического обмеления Туры было принято решение об отмене речных прогулок. С 20 по 24 сентября уровень воды вновь упал на 12 см. Скрин с сайта Allrivers.info

В Тюмени за сутки уровень воды в Туре снизился сразу на 5 см. Информация об этом представлена на сайте сервиса Allrivers. «На 25 сентября 2023 года уровень воды в реке Тура по данным гидропоста, находящегося в городе Тюмень, составляет -66 см над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на 5 см», — сообщается на сайте сервиса. Ранее URA.RU писало, что уровень воды начал подниматься в начале сентября после исторического минимума. На фоне критического обмеления Туры было принято решение об отмене речных прогулок. С 20 по 24 сентября уровень воды вновь упал на 12 см.