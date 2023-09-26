США откладывали выход KFC из России несколько месяцев

Reuters: Минфин США отложил уход владельца KFC из России из-за взноса в бюджет

26 сентября 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

К концу 2023 года 60% ресторанов KFC в РФ окажутся в распоряжении Rostic’s, планирует Сергей Левин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) на несколько месяцев отложило уход владельца KFC Yum! Brands из России из-за введения Москвой требования о взносе в федеральный бюджет. Об этом рассказал глава юридического отдела компании «Юнирест» — российского юрлица Yum! Brands Сергей Левин. «Казалось, что все было согласовано, все шло к завершению, а затем на сцене появился иностранный регулятор OFAC. В результате на урегулирование ушло довольно много времени», — сказал Левин в интервью Reuters. Он добавил, в то время, когда были одобрены покупатели, появилось условие о взносе в федеральный бюджет. По словам Левина, к концу 2023 года «Юнирест» планирует, что 60% ресторанов сети в РФ окажутся в распоряжении Rostic’s, а завершение полного перехода состоится в 2024 году. Из-за антироссийских санкций многие иностранные компании ушли с рынка. В июле 2022 года компания Yum! Brands, которой принадлежит сеть ресторанов быстрого питания KFC заявила, что хочет продать свой бизнес в России. В июне 2023 года преемник KFC в России сеть Rostic’s сообщила об открытии 66 корпоративных ресторанов в стране, передает RT.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) на несколько месяцев отложило уход владельца KFC Yum! Brands из России из-за введения Москвой требования о взносе в федеральный бюджет. Об этом рассказал глава юридического отдела компании «Юнирест» — российского юрлица Yum! Brands Сергей Левин. «Казалось, что все было согласовано, все шло к завершению, а затем на сцене появился иностранный регулятор OFAC. В результате на урегулирование ушло довольно много времени», — сказал Левин в интервью Reuters. Он добавил, в то время, когда были одобрены покупатели, появилось условие о взносе в федеральный бюджет. По словам Левина, к концу 2023 года «Юнирест» планирует, что 60% ресторанов сети в РФ окажутся в распоряжении Rostic’s, а завершение полного перехода состоится в 2024 году. Из-за антироссийских санкций многие иностранные компании ушли с рынка. В июле 2022 года компания Yum! Brands, которой принадлежит сеть ресторанов быстрого питания KFC заявила, что хочет продать свой бизнес в России. В июне 2023 года преемник KFC в России сеть Rostic’s сообщила об открытии 66 корпоративных ресторанов в стране, передает RT.