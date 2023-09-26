УСТЭК рассказал, как тюменцы могут не платить за отопление

Жители многоквартирных домов в Тюмени могут избежать оплаты за отопление

27 сентября 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Жители многоквартирных домов Тюмени могут не платить за отопление, если коллективно обратятся в свою УК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменцы могут избежать оплаты за отопление, если коллективно обратятся в свою управляющую компанию. Об этом URA.RU сообщили в Урало-Сибирской теплоэнергетической компании (УСТЭК). «Потребитель может обратиться в свою УК и, если остальные жители дома поддержат решение не включать отопление, то УК может не производить включение отопления по заявленному адресу», — сообщили в УСТЭК. В пресс-службе пояснили, что в случае такого решения жильцов никакой оплаты не будет. Ранее мэр Тюмени Руслан Кухарук утвердил дату начала подачи отопления. Постепенно тепло начали запускать с 21 сентября.

Тюменцы могут избежать оплаты за отопление, если коллективно обратятся в свою управляющую компанию. Об этом URA.RU сообщили в Урало-Сибирской теплоэнергетической компании (УСТЭК). «Потребитель может обратиться в свою УК и, если остальные жители дома поддержат решение не включать отопление, то УК может не производить включение отопления по заявленному адресу», — сообщили в УСТЭК. В пресс-службе пояснили, что в случае такого решения жильцов никакой оплаты не будет. Ранее мэр Тюмени Руслан Кухарук утвердил дату начала подачи отопления. Постепенно тепло начали запускать с 21 сентября.