26 сентября 2023

УСТЭК рассказал, как тюменцы могут не платить за отопление

Жители многоквартирных домов в Тюмени могут избежать оплаты за отопление
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители многоквартирных домов Тюмени могут не платить за отопление, если коллективно обратятся в свою УК Фото:

Тюменцы могут избежать оплаты за отопление, если коллективно обратятся в свою управляющую компанию. Об этом URA.RU сообщили в Урало-Сибирской теплоэнергетической компании (УСТЭК).

«Потребитель может обратиться в свою УК и, если остальные жители дома поддержат решение не включать отопление, то УК может не производить включение отопления по заявленному адресу», — сообщили в УСТЭК. В пресс-службе пояснили, что в случае такого решения жильцов никакой оплаты не будет.

Ранее мэр Тюмени Руслан Кухарук утвердил дату начала подачи отопления. Постепенно тепло начали запускать с 21 сентября.

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Тюменцы могут избежать оплаты за отопление, если коллективно обратятся в свою управляющую компанию. Об этом URA.RU сообщили в Урало-Сибирской теплоэнергетической компании (УСТЭК). «Потребитель может обратиться в свою УК и, если остальные жители дома поддержат решение не включать отопление, то УК может не производить включение отопления по заявленному адресу», — сообщили в УСТЭК. В пресс-службе пояснили, что в случае такого решения жильцов никакой оплаты не будет. Ранее мэр Тюмени Руслан Кухарук утвердил дату начала подачи отопления. Постепенно тепло начали запускать с 21 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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