УСТЭК рассказал, как тюменцы могут не платить за отопление

Жители многоквартирных домов Тюмени могут не платить за отопление, если коллективно обратятся в свою УК
Тюменцы могут избежать оплаты за отопление, если коллективно обратятся в свою управляющую компанию. Об этом URA.RU сообщили в Урало-Сибирской теплоэнергетической компании (УСТЭК).
«Потребитель может обратиться в свою УК и, если остальные жители дома поддержат решение не включать отопление, то УК может не производить включение отопления по заявленному адресу», — сообщили в УСТЭК. В пресс-службе пояснили, что в случае такого решения жильцов никакой оплаты не будет.
Ранее мэр Тюмени Руслан Кухарук утвердил дату начала подачи отопления. Постепенно тепло начали запускать с 21 сентября.
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