Федяев: по всей России массово обновят парк общественного транспорта

28 сентября 2023 в 03:18 Размер текста - 17 +

В России профинансируют ежегодное обновление парка общественного транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России ежегодно будет обновляться парк общественного транспорта в городах и на сельских автобусных маршрутах. Соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин дал кабмину. Об этом рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. «В 2023 году в России по плану предстоит обновить более полутора тысяч единиц подвижного состава, а до 2030 года необходимо обновить более 60 тысяч автобусов, 7 тысяч троллейбусов и 7 тысяч трамваев. Предусмотрено финансирование на эти цели за счет кредитов в сумме 50 миллиардов рублей ежегодно», — передает «Парламентская газета» слова Федяева. По данным Федяева, автобусы будут поставляться отечественного производства, трамваи в первую очередь с Усть-Катавского завода. Он добавил, что парк общественного транспорта пополнится инновационными троллейбусами с автономным ходом из Энгельса и Санкт-Петербурга. Ранее президент России Владимир Путин назвал задачу по обновлению парка городского транспорта в стране с опорой на отечественную промышленность одной из приоритетных. По его словам, регионы говорят о необходимости обновить более 57 тысяч автобусов, 5 тысяч троллейбусов и 4 тысяч трамваев в срок до 2030 года, пишет RT.

В России ежегодно будет обновляться парк общественного транспорта в городах и на сельских автобусных маршрутах. Соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин дал кабмину. Об этом рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. «В 2023 году в России по плану предстоит обновить более полутора тысяч единиц подвижного состава, а до 2030 года необходимо обновить более 60 тысяч автобусов, 7 тысяч троллейбусов и 7 тысяч трамваев. Предусмотрено финансирование на эти цели за счет кредитов в сумме 50 миллиардов рублей ежегодно», — передает «Парламентская газета» слова Федяева. По данным Федяева, автобусы будут поставляться отечественного производства, трамваи в первую очередь с Усть-Катавского завода. Он добавил, что парк общественного транспорта пополнится инновационными троллейбусами с автономным ходом из Энгельса и Санкт-Петербурга. Ранее президент России Владимир Путин назвал задачу по обновлению парка городского транспорта в стране с опорой на отечественную промышленность одной из приоритетных. По его словам, регионы говорят о необходимости обновить более 57 тысяч автобусов, 5 тысяч троллейбусов и 4 тысяч трамваев в срок до 2030 года, пишет RT.