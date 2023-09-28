Милохин бросил вызов брату Хабиба Нурмагомедова и показал, как занимается ММА

Tiktok-блогер Даня Милохин заявил, что хочет участвовать в боях UFC и намерен драться с братом российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абубакаром.
«Кто-то подумает, что дурачок, фигней страдаю, но у меня реально мысль выступать в боях в UFC. Я хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов аплодировал мне стоя, когда я выиграю» — рассказал Даня Милохин. Его слова передает
Также он опубликовал в соцсетях видео, где демонстрирует свои бойцовские навыки. На кадрах тиктокер проводит тренировочный спарринг и делает оппоненту тейкдаун.
Блогер также сказал, что плотно тренируется уже четыре месяца. Кроме того, он решил продвигаться в спортивной карьере на том, что у него «сладенькая» внешность. «Буду такой в розовеньком весь, сережечки, а перед боем я их снимаю и даю хороших тумаков», — заявил Милохин.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.