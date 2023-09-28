Милохин бросил вызов брату Хабиба Нурмагомедова и показал, как занимается ММА

28 сентября 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Даня Милохин намерен сразиться с Абубакаром Нурмагомедовым Фото: Размик Закарян © URA.RU Tiktok-блогер Даня Милохин заявил, что хочет участвовать в боях UFC и намерен драться с братом российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абубакаром. «Кто-то подумает, что дурачок, фигней страдаю, но у меня реально мысль выступать в боях в UFC. Я хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов аплодировал мне стоя, когда я выиграю» — рассказал Даня Милохин. Его слова передает Sport24 . Также он опубликовал в соцсетях видео, где демонстрирует свои бойцовские навыки. На кадрах тиктокер проводит тренировочный спарринг и делает оппоненту тейкдаун. Блогер также сказал, что плотно тренируется уже четыре месяца. Кроме того, он решил продвигаться в спортивной карьере на том, что у него «сладенькая» внешность. «Буду такой в розовеньком весь, сережечки, а перед боем я их снимаю и даю хороших тумаков», — заявил Милохин.

Tiktok-блогер Даня Милохин заявил, что хочет участвовать в боях UFC и намерен драться с братом российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абубакаром. «Кто-то подумает, что дурачок, фигней страдаю, но у меня реально мысль выступать в боях в UFC. Я хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов аплодировал мне стоя, когда я выиграю» — рассказал Даня Милохин. Его слова передает Sport24. Также он опубликовал в соцсетях видео, где демонстрирует свои бойцовские навыки. На кадрах тиктокер проводит тренировочный спарринг и делает оппоненту тейкдаун. Блогер также сказал, что плотно тренируется уже четыре месяца. Кроме того, он решил продвигаться в спортивной карьере на том, что у него «сладенькая» внешность. «Буду такой в розовеньком весь, сережечки, а перед боем я их снимаю и даю хороших тумаков», — заявил Милохин.