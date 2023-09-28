Милохин бросил вызов брату Хабиба Нурмагомедова и показал, как занимается ММА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жилой квартал "Нагорный". Екатеринбург, груша, единоборства, бокс, спортзал, тренировка, мешок
Даня Милохин намерен сразиться с Абубакаром Нурмагомедовым Фото:

Tiktok-блогер Даня Милохин заявил, что хочет участвовать в боях UFC и намерен драться с братом российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абубакаром.

«Кто-то подумает, что дурачок, фигней страдаю, но у меня реально мысль выступать в боях в UFC. Я хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов аплодировал мне стоя, когда я выиграю» — рассказал Даня Милохин. Его слова передает Sport24.

Также он опубликовал в соцсетях видео, где демонстрирует свои бойцовские навыки. На кадрах тиктокер проводит тренировочный спарринг и делает оппоненту тейкдаун.

Блогер также сказал, что плотно тренируется уже четыре месяца. Кроме того, он решил продвигаться в спортивной карьере на том, что у него «сладенькая» внешность. «Буду такой в розовеньком весь, сережечки, а перед боем я их снимаю и даю хороших тумаков», — заявил Милохин.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Tiktok-блогер Даня Милохин заявил, что хочет участвовать в боях UFC и намерен драться с братом российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абубакаром. «Кто-то подумает, что дурачок, фигней страдаю, но у меня реально мысль выступать в боях в UFC. Я хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов аплодировал мне стоя, когда я выиграю» — рассказал Даня Милохин. Его слова передает Sport24. Также он опубликовал в соцсетях видео, где демонстрирует свои бойцовские навыки. На кадрах тиктокер проводит тренировочный спарринг и делает оппоненту тейкдаун. Блогер также сказал, что плотно тренируется уже четыре месяца. Кроме того, он решил продвигаться в спортивной карьере на том, что у него «сладенькая» внешность. «Буду такой в розовеньком весь, сережечки, а перед боем я их снимаю и даю хороших тумаков», — заявил Милохин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...