В Москве задержали пермяка, сломавшего фонтан «Принцесса Турандот». Видео

01 октября 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Теперь пермяку грозит уголовное дело Фото: Илья Московец © URA.RU В столице РФ задержали 20-летнего жителя Перми, который в ночь на 28 сентября залез на фонтан «Принцесса Турандот» и сломал конструкцию. После инцидент он скрылся с места происшествия, сообщает Baza. «Пермяк Эдуард Носков залез на фонтан 28 сентября, он раскачал верхнюю часть, в результате чего конструкция сломалась, парень упал вниз. Сразу после этого он сбежал, но через день был пойман. Теперь ему светит уголовное дело», — передает издание. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Это уже вторая попытка за сентябрь залезть на памятник. Ранее на фонтан забрался 23-летний Виктор Руссо. В тот раз молодой человек тоже не удержался наверху и повредил конструкцию. На нарушителя возбудили уголовное дело по статье о вандализме.

В столице РФ задержали 20-летнего жителя Перми, который в ночь на 28 сентября залез на фонтан «Принцесса Турандот» и сломал конструкцию. После инцидент он скрылся с места происшествия, сообщает Baza. «Пермяк Эдуард Носков залез на фонтан 28 сентября, он раскачал верхнюю часть, в результате чего конструкция сломалась, парень упал вниз. Сразу после этого он сбежал, но через день был пойман. Теперь ему светит уголовное дело», — передает издание. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Это уже вторая попытка за сентябрь залезть на памятник. Ранее на фонтан забрался 23-летний Виктор Руссо. В тот раз молодой человек тоже не удержался наверху и повредил конструкцию. На нарушителя возбудили уголовное дело по статье о вандализме.