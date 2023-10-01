В Москве задержали пермяка, сломавшего фонтан «Принцесса Турандот». Видео

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Теперь пермяку грозит уголовное дело Фото:

В столице РФ задержали 20-летнего жителя Перми, который в ночь на 28 сентября залез на фонтан «Принцесса Турандот» и сломал конструкцию. После инцидент он скрылся с места происшествия, сообщает Baza.

«Пермяк Эдуард Носков залез на фонтан 28 сентября, он раскачал верхнюю часть, в результате чего конструкция сломалась, парень упал вниз. Сразу после этого он сбежал, но через день был пойман. Теперь ему светит уголовное дело», — передает издание. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения.

Это уже вторая попытка за сентябрь залезть на памятник. Ранее на фонтан забрался 23-летний Виктор Руссо. В тот раз молодой человек тоже не удержался наверху и повредил конструкцию. На нарушителя возбудили уголовное дело по статье о вандализме.

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В столице РФ задержали 20-летнего жителя Перми, который в ночь на 28 сентября залез на фонтан «Принцесса Турандот» и сломал конструкцию. После инцидент он скрылся с места происшествия, сообщает Baza. «Пермяк Эдуард Носков залез на фонтан 28 сентября, он раскачал верхнюю часть, в результате чего конструкция сломалась, парень упал вниз. Сразу после этого он сбежал, но через день был пойман. Теперь ему светит уголовное дело», — передает издание. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Это уже вторая попытка за сентябрь залезть на памятник. Ранее на фонтан забрался 23-летний Виктор Руссо. В тот раз молодой человек тоже не удержался наверху и повредил конструкцию. На нарушителя возбудили уголовное дело по статье о вандализме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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