В Новом Уренгое сняли самый большой триколор в ЯНАО

Флаг России около городской администрации Нового Уренгоя спрятали от непогоды
В Новом Уренгое сняли самый большой в ЯНАО триколор. Сделать это пришлось из-за погодных условий, сообщает telegram-канал «НУР.Официально».
«Триколор на флагштоке возле администрации города снят. Это сделано в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении.
По данным Gismeteo, в настоящий момент в Новом Уренгое идет сильный дождь, а сила ветра превышает 15 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что триколор в Новом Уренгое уже спасали от непогоды.
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