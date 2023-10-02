В Новом Уренгое сняли самый большой триколор в ЯНАО

03 октября 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

Флаг России около городской администрации Нового Уренгоя спрятали от непогоды Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Новом Уренгое сняли самый большой в ЯНАО триколор. Сделать это пришлось из-за погодных условий, сообщает telegram-канал «НУР.Официально». «Триколор на флагштоке возле администрации города снят. Это сделано в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении. По данным Gismeteo, в настоящий момент в Новом Уренгое идет сильный дождь, а сила ветра превышает 15 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что триколор в Новом Уренгое уже спасали от непогоды.

В Новом Уренгое сняли самый большой в ЯНАО триколор. Сделать это пришлось из-за погодных условий, сообщает telegram-канал «НУР.Официально». «Триколор на флагштоке возле администрации города снят. Это сделано в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении. По данным Gismeteo, в настоящий момент в Новом Уренгое идет сильный дождь, а сила ветра превышает 15 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что триколор в Новом Уренгое уже спасали от непогоды.