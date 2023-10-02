02 октября 2023
01 октября 2023

В Новом Уренгое сняли самый большой триколор в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, триколор, флаг россии
Флаг России около городской администрации Нового Уренгоя спрятали от непогоды Фото:

В Новом Уренгое сняли самый большой в ЯНАО триколор. Сделать это пришлось из-за погодных условий, сообщает telegram-канал «НУР.Официально».

«Триколор на флагштоке возле администрации города снят. Это сделано в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении.

По данным Gismeteo, в настоящий момент в Новом Уренгое идет сильный дождь, а сила ветра превышает 15 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что триколор в Новом Уренгое уже спасали от непогоды.

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В Новом Уренгое сняли самый большой в ЯНАО триколор. Сделать это пришлось из-за погодных условий, сообщает telegram-канал «НУР.Официально». «Триколор на флагштоке возле администрации города снят. Это сделано в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении. По данным Gismeteo, в настоящий момент в Новом Уренгое идет сильный дождь, а сила ветра превышает 15 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что триколор в Новом Уренгое уже спасали от непогоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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