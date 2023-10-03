Кадыров вручил старшей дочери две госнаграды

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XXVIII съезд партии "Единая Россия". Москва, кадыров рамзан, портрет
Рамзан Кадыров вручил дочери медаль «за заслуги перед Отечеством» Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вручил своей старшей дочери Айшат медаль «За заслуги перед Отечеством», а также присвоил ей звание «Народного артиста ЧР». Об этом сообщил сам чеченский лидер.

«Передал Айшат Кадыровой медаль ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени. Также Указом Главы ЧР ей присвоено звание „Народный артист Чеченской Республики“», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что Кадыров одобрил назначение дочери на пост зампредседателя правительства Республики Чечня, пишет деловое издание «Взгляд». Он уточнил, что должность министра культуры республики, которую занимала Айшат, возглавит бывший чеченский вице-премьер Муса Дадаев, сообщает MK.RU.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вручил своей старшей дочери Айшат медаль «За заслуги перед Отечеством», а также присвоил ей звание «Народного артиста ЧР». Об этом сообщил сам чеченский лидер. «Передал Айшат Кадыровой медаль ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени. Также Указом Главы ЧР ей присвоено звание „Народный артист Чеченской Республики“», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что Кадыров одобрил назначение дочери на пост зампредседателя правительства Республики Чечня, пишет деловое издание «Взгляд». Он уточнил, что должность министра культуры республики, которую занимала Айшат, возглавит бывший чеченский вице-премьер Муса Дадаев, сообщает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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