В Тюмени уклонистов припугнули полицией

В Тюменском военкомате определили методы борьбы с уклоняющимися от призыва

03 октября 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Борьбу с уклоняющимися от призыва Тюменцами будут вести в рамках правового поля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Борьбу с тюменцами, уклоняющимися от призыва, будут вести исключительно законными методами. Об этом на пресс-конференции заявил врио тюменского военкома Сергей Чирков, сообщает с места корреспондент URA.RU. «Те граждане, которые будут уклоняться — мы будем всеми методами законными, которые есть у нас и у полиции, оповещать. Оповещение и вызов в военный комиссариат — и все. Никого не будет ловить уклонистов на остановках, в институтах. Все в рамках правового поля», — пояснил Чирков. Так же он уточнил, что военного комиссариата есть один законный способ оповещения — это пересылка повторной повестки. «Никто не будет обзванивать уклонистов, это не входит в обязанности и полномочия военкомата», — добавил Чирков. Ранее URA.RU рассказало, что с началом призыва в Тюмени резко вырос спрос на услуги по отсрочке от воинской службы. При этом, обращаться к юристу и платить деньги за эту услугу не обязательно.

Борьбу с тюменцами, уклоняющимися от призыва, будут вести исключительно законными методами. Об этом на пресс-конференции заявил врио тюменского военкома Сергей Чирков, сообщает с места корреспондент URA.RU. «Те граждане, которые будут уклоняться — мы будем всеми методами законными, которые есть у нас и у полиции, оповещать. Оповещение и вызов в военный комиссариат — и все. Никого не будет ловить уклонистов на остановках, в институтах. Все в рамках правового поля», — пояснил Чирков. Так же он уточнил, что военного комиссариата есть один законный способ оповещения — это пересылка повторной повестки. «Никто не будет обзванивать уклонистов, это не входит в обязанности и полномочия военкомата», — добавил Чирков. Ранее URA.RU рассказало, что с началом призыва в Тюмени резко вырос спрос на услуги по отсрочке от воинской службы. При этом, обращаться к юристу и платить деньги за эту услугу не обязательно.