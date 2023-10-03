В России резко снизилась стоимость перелета в августе

04 октября 2023 в 02:41 Размер текста - 17 +

Стоимость авиабилетов упала из-за высокого сезона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России в августе резко упала стоимость авиаперелетов экономклассом. Об этом сообщили в Росстате. Эксперты прогнозируют, что цены продолжат снижаться, новый рост ожидается лишь к новогодним праздникам. «Стоимость перелета по России в экономическом классе в расчете на одну тысячу километров пути в августе 2023 года составила 6556,21 рублей. Это на 1083 рублей меньше, чем было в июле», — цитирует данные Росстата РБК. При этом сама стоимость перелета побила рекорд августа 2010 года (6892,51 рублей) Информация подтверждается сервисом «Яндекс.Путешествия», который подсчитал, что в среднем стоимость авиабилета по России в августе снизилась на 2030 рублей в обе стороны. В агенстве «Аэроклуб» и на агрегаторе Aviasales указали снижение цены на 7%. Эксперты отмечают, что причиной снижения стоимости авиаперелетов является их высокая востребованность — в августе спрос на билеты традиционно выше. Следующее повышение цены ожидается после середины декабря. В начале лета 2023 года зафиксирован резкий рост цен на авиабилеты. Это произошло из-за поднятия цена на топливо, увеличения стоимости обслуживания, связанного с усложнения логистики из-за введенных санкций и ограничений на импортные запчасти, сообщила ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова Анна Духон. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России в августе резко упала стоимость авиаперелетов экономклассом. Об этом сообщили в Росстате. Эксперты прогнозируют, что цены продолжат снижаться, новый рост ожидается лишь к новогодним праздникам. «Стоимость перелета по России в экономическом классе в расчете на одну тысячу километров пути в августе 2023 года составила 6556,21 рублей. Это на 1083 рублей меньше, чем было в июле», — цитирует данные Росстата РБК. При этом сама стоимость перелета побила рекорд августа 2010 года (6892,51 рублей) Информация подтверждается сервисом «Яндекс.Путешествия», который подсчитал, что в среднем стоимость авиабилета по России в августе снизилась на 2030 рублей в обе стороны. В агенстве «Аэроклуб» и на агрегаторе Aviasales указали снижение цены на 7%. Эксперты отмечают, что причиной снижения стоимости авиаперелетов является их высокая востребованность — в августе спрос на билеты традиционно выше. Следующее повышение цены ожидается после середины декабря. В начале лета 2023 года зафиксирован резкий рост цен на авиабилеты. Это произошло из-за поднятия цена на топливо, увеличения стоимости обслуживания, связанного с усложнения логистики из-за введенных санкций и ограничений на импортные запчасти, сообщила ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова Анна Духон.