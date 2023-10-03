В России резко снизилась стоимость перелета в августе

В России в августе резко упала стоимость авиаперелетов экономклассом. Об этом сообщили в Росстате. Эксперты прогнозируют, что цены продолжат снижаться, новый рост ожидается лишь к новогодним праздникам.
«Стоимость перелета по России в экономическом классе в расчете на одну тысячу километров пути в августе 2023 года составила 6556,21 рублей. Это на 1083 рублей меньше, чем было в июле», — цитирует данные Росстата РБК. При этом сама стоимость перелета побила рекорд августа 2010 года (6892,51 рублей)
Информация подтверждается сервисом «Яндекс.Путешествия», который подсчитал, что в среднем стоимость авиабилета по России в августе снизилась на 2030 рублей в обе стороны. В агенстве «Аэроклуб» и на агрегаторе Aviasales указали снижение цены на 7%. Эксперты отмечают, что причиной снижения стоимости авиаперелетов является их высокая востребованность — в августе спрос на билеты традиционно выше. Следующее повышение цены ожидается после середины декабря.
В начале лета 2023 года зафиксирован резкий рост цен на авиабилеты. Это произошло из-за поднятия цена на топливо, увеличения стоимости обслуживания, связанного с усложнения логистики из-за введенных санкций и ограничений на импортные запчасти, сообщила ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова Анна Духон.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.