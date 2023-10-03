03 октября 2023

Тюменские чиновники массово нарушали права бизнесменов

Глав пяти поселений Тюменского района наказали за нарушение прав бизнесменов
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, депутат, чиновник, бизнесмен, министр
Глав пяти поселений Тюменского района оштрафовали за нарушение прав бизнесменов Фото:

Глав пяти поселений Тюменского района (Тюменская область) привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере предпринимательской деятельности. Об этом сообщает официальный сайт областной прокуратуры.

«Установлено, что администрациями сельских поселений Тюменского района на официальных сайтах органов местного самоуправления не размещается предусмотренная законодательством информация, необходимая субъектам малого и среднего предпринимательства для осуществления деятельности. К такой информации, например, относятся сведения об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, условиях и порядке оказания такими организациями поддержки», — указано на официальном сайте прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что нарушителей привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ — неразмещение в сети «Интернет» информации о деятельности госорганов и органов местного самоуправления в случаях, если обязанность по размещению такой информации установлена федеральным законом. Каждый из них был оштрафован.

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Глав пяти поселений Тюменского района (Тюменская область) привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере предпринимательской деятельности. Об этом сообщает официальный сайт областной прокуратуры. «Установлено, что администрациями сельских поселений Тюменского района на официальных сайтах органов местного самоуправления не размещается предусмотренная законодательством информация, необходимая субъектам малого и среднего предпринимательства для осуществления деятельности. К такой информации, например, относятся сведения об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, условиях и порядке оказания такими организациями поддержки», — указано на официальном сайте прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что нарушителей привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ — неразмещение в сети «Интернет» информации о деятельности госорганов и органов местного самоуправления в случаях, если обязанность по размещению такой информации установлена федеральным законом. Каждый из них был оштрафован.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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