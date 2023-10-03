03 октября 2023

Счетная палата ЯНАО проверит строительство важного социального объекта

Счетная палата ЯНАО проверит ход строительства центра «Доверие»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Салехард, табличка, счетная палата янао
Счетная палата ЯНАО проверит расходование средств на строительство центра «Доверие» Фото:

Счетная палата ЯНАО проверит ход строительства центра социальной реабилитации «Доверие». С данной инициативой выступил депутат Тюменской областной думы от партии ЛДПР Иван Вершинин.

«В столице Ямала строится очень важный социальный объект — центр для детей и подростков, который будет оснащен всем необходимым для разностороннего развития. С учетом того, что создание социального объекта крайне важная задача, — предложил коллегам из счетной палаты провести анализ строительства объекта», — написал Иван Вершинин в своем telegram-канале «Работа на Север».

Первоначальная стоимость проекта оценивалась в 1,5 миллиарда рублей, позже проект пришлось дорабатывать. Средства на строительство реабилитационного центра выделялись, в том числе, и по программе «Сотрудничество».

Ранее URA.RU рассказало, что строительство реабилитационного центра «Доверие» началось в 2012 году, через пять лет строительство было заморожено. В 2021 году проект был пересмотрен заново, в мае этого года на заседании комитета по финансам Тюменской облдумы окончательным сроком сдачи объекта был определен конец 2023 года.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Счетная палата ЯНАО проверит ход строительства центра социальной реабилитации «Доверие». С данной инициативой выступил депутат Тюменской областной думы от партии ЛДПР Иван Вершинин. «В столице Ямала строится очень важный социальный объект — центр для детей и подростков, который будет оснащен всем необходимым для разностороннего развития. С учетом того, что создание социального объекта крайне важная задача, — предложил коллегам из счетной палаты провести анализ строительства объекта», — написал Иван Вершинин в своем telegram-канале «Работа на Север». Первоначальная стоимость проекта оценивалась в 1,5 миллиарда рублей, позже проект пришлось дорабатывать. Средства на строительство реабилитационного центра выделялись, в том числе, и по программе «Сотрудничество». Ранее URA.RU рассказало, что строительство реабилитационного центра «Доверие» началось в 2012 году, через пять лет строительство было заморожено. В 2021 году проект был пересмотрен заново, в мае этого года на заседании комитета по финансам Тюменской облдумы окончательным сроком сдачи объекта был определен конец 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...