Счетная палата ЯНАО проверит строительство важного социального объекта

Счетная палата ЯНАО проверит ход строительства центра «Доверие»

04 октября 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Счетная палата ЯНАО проверит расходование средств на строительство центра «Доверие» Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Счетная палата ЯНАО проверит ход строительства центра социальной реабилитации «Доверие». С данной инициативой выступил депутат Тюменской областной думы от партии ЛДПР Иван Вершинин. «В столице Ямала строится очень важный социальный объект — центр для детей и подростков, который будет оснащен всем необходимым для разностороннего развития. С учетом того, что создание социального объекта крайне важная задача, — предложил коллегам из счетной палаты провести анализ строительства объекта», — написал Иван Вершинин в своем telegram-канале «Работа на Север».



Первоначальная стоимость проекта оценивалась в 1,5 миллиарда рублей, позже проект пришлось дорабатывать. Средства на строительство реабилитационного центра выделялись, в том числе, и по программе «Сотрудничество». Ранее URA.RU рассказало, что строительство реабилитационного центра «Доверие» началось в 2012 году, через пять лет строительство было заморожено. В 2021 году проект был пересмотрен заново, в мае этого года на заседании комитета по финансам Тюменской облдумы окончательным сроком сдачи объекта был определен конец 2023 года.

Счетная палата ЯНАО проверит ход строительства центра социальной реабилитации «Доверие». С данной инициативой выступил депутат Тюменской областной думы от партии ЛДПР Иван Вершинин. «В столице Ямала строится очень важный социальный объект — центр для детей и подростков, который будет оснащен всем необходимым для разностороннего развития. С учетом того, что создание социального объекта крайне важная задача, — предложил коллегам из счетной палаты провести анализ строительства объекта», — написал Иван Вершинин в своем telegram-канале «Работа на Север». Первоначальная стоимость проекта оценивалась в 1,5 миллиарда рублей, позже проект пришлось дорабатывать. Средства на строительство реабилитационного центра выделялись, в том числе, и по программе «Сотрудничество». Ранее URA.RU рассказало, что строительство реабилитационного центра «Доверие» началось в 2012 году, через пять лет строительство было заморожено. В 2021 году проект был пересмотрен заново, в мае этого года на заседании комитета по финансам Тюменской облдумы окончательным сроком сдачи объекта был определен конец 2023 года.