Счетная палата ЯНАО проверит строительство важного социального объекта

Счетная палата ЯНАО проверит ход строительства центра социальной реабилитации «Доверие». С данной инициативой выступил депутат Тюменской областной думы от партии ЛДПР Иван Вершинин.
«В столице Ямала строится очень важный социальный объект — центр для детей и подростков, который будет оснащен всем необходимым для разностороннего развития. С учетом того, что создание социального объекта крайне важная задача, — предложил коллегам из счетной палаты провести анализ строительства объекта», — написал Иван Вершинин в своем telegram-канале «Работа на Север».
Первоначальная стоимость проекта оценивалась в 1,5 миллиарда рублей, позже проект пришлось дорабатывать. Средства на строительство реабилитационного центра выделялись, в том числе, и по программе «Сотрудничество».
Ранее URA.RU рассказало, что строительство реабилитационного центра «Доверие» началось в 2012 году, через пять лет строительство было заморожено. В 2021 году проект был пересмотрен заново, в мае этого года на заседании комитета по финансам Тюменской облдумы окончательным сроком сдачи объекта был определен конец 2023 года.
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