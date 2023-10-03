Из-за санкций Евросоюза в Тюмени начались проблемы с платными парковками

В Тюмени из-за санкций перестали работать паркоматы

Паркоматы иностранного производства переводят на российское программное обеспечение Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Тюмени с 1 октября было отключено программное обеспечение (ПО) паркоматов зарубежного производства, установленных в 2019 году в ходе первого этапа проекта расширения платных парковок. Об этом сообщает официальный паблик городской администрации в соцсети «ВКонтакте» «Тюмень — наш дом». Там добавили, что иностранное ПО стало работать с перебоями на фоне санкций стран Евросоюза против России.

«Это связано с усилением санкций Евросоюза. Отключенные паркоматы оснащены иностранным программным обеспечением, и оно функционирует с перебоями. Сейчас происходит перевод на отечественное ПО. Несмотря на это, можно воспользоваться мобильным приложением и сайтом и без затруднений оплатить парковку», — сообщает паблик «Тюмень — наш дом» со ссылкой на директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Дениса Квитко.

Он отметил, что с подобной проблемой столкнулись также жители Москвы, Владивостока, Калуги и других российских городов. Сейчас аппараты для оплаты парковки переводят на отечественное ПО. Как утверждают в мэрии, более 90% водителей платят за стоянку через мобильное приложение «Тюменские парковки». Поэтому технический сбой их не коснулся.

В 2023 году в Тюмени были установлены 37 новых паркоматов с сенсорными экранами. Эти терминалы российского производства, и в настоящий момент они работают исправно.

Ранее URA.RU писало о том, что в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, США и страны ЕС ввели против России беспрецедентные санкции. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон по экономическому, социальному и гуманитарному секторам страны.