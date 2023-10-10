Суд оштрафовал жительницу Кургана за насилие над полицейским

Курганский суд оштрафовал горожанку, которая ударила полицейского кулаком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане полиция остановила автомобиль, которым управляла нетрезвая горожанка. Когда инспектор начал заполнять протокол, женщина применила к нему насилие. За это суд оштрафовал водителя. Информация об этом содержится в судебных материалах.

«Женщина-водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения в служебном автомобиле „Шкода“ нанесла полицейскому два удара кулаком в область левого предплечья, причинив физическую боль. Также она высказывала угрозы представителю власти», — говорится в материалах, опубликованных на сайте Курганского городского суда.

Суд оштрафовал агрессивную горожанку на 30 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Ранее жительница Кургана отказалась пройти в служебный автомобиль полиции и укусила сотрудника за руку. В судебном заседании женщина полностью признала свою вину и согласилась с предъявленным ей обвинением. Ее оштрафовали на 20 тысяч рублей.