10 октября 2023

Суд оштрафовал жительницу Кургана за насилие над полицейским

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу тренера конной школы Рифей. Челябинск, правосудие, судья, суд, мантия
Курганский суд оштрафовал горожанку, которая ударила полицейского кулаком Фото:

В Кургане полиция остановила автомобиль, которым управляла нетрезвая горожанка. Когда инспектор начал заполнять протокол, женщина применила к нему насилие. За это суд оштрафовал водителя. Информация об этом содержится в судебных материалах.

«Женщина-водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения в служебном автомобиле „Шкода“ нанесла полицейскому два удара кулаком в область левого предплечья, причинив физическую боль. Также она высказывала угрозы представителю власти», — говорится в материалах, опубликованных на сайте Курганского городского суда.

Суд оштрафовал агрессивную горожанку на 30 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Ранее жительница Кургана отказалась пройти в служебный автомобиль полиции и укусила сотрудника за руку. В судебном заседании женщина полностью признала свою вину и согласилась с предъявленным ей обвинением. Ее оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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В Кургане полиция остановила автомобиль, которым управляла нетрезвая горожанка. Когда инспектор начал заполнять протокол, женщина применила к нему насилие. За это суд оштрафовал водителя. Информация об этом содержится в судебных материалах. «Женщина-водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения в служебном автомобиле „Шкода“ нанесла полицейскому два удара кулаком в область левого предплечья, причинив физическую боль. Также она высказывала угрозы представителю власти», — говорится в материалах, опубликованных на сайте Курганского городского суда. Суд оштрафовал агрессивную горожанку на 30 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. Ранее жительница Кургана отказалась пройти в служебный автомобиль полиции и укусила сотрудника за руку. В судебном заседании женщина полностью признала свою вину и согласилась с предъявленным ей обвинением. Ее оштрафовали на 20 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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