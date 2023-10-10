В России подорожали автомобильные шины

11 октября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Средний чек на покупку комплекта зимней резины вырос на 12% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Средний чек на покупку комплекта зимней резины осенью этого года вырос на 12%. Такие данные приводят эксперты «Авито». «Продажи зимних шин в сентябре—октябре 2023 выросли на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Около половины продаж на платформе сегодня приходится на новую резину, спрос на нее повысился на 58%, а продажи подержанных шин сократились на 4%», — передают слова экспертов журналисты «Известий». Россияне активно начали готовить свои автомобили к зиме еще в летние месяцы. По словам специалистов, высокий спрос на этот товар стали замечать еще летом. При этом на фоне роста цен на импортную резину владельцы машин стали все чаще смотреть на российские бренды. Ранее средняя цена на новые автомобили в России выросла за первое полугодие 2023 года на 12% до 1,9 миллиона рублей. Данные приводили специалисты компании «СберАвто» и ресурса «Чек Индекс». Они уточнили, что на автомобиль с пробегом стоимость поднялась до 18% и составила 1,3 миллионов рублей. В исследовании аналитиков отмечается, что чаще всего автомобили покупали в первом полугодии этого года жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Краснодарского края и Татарстана, передает РТ.

Средний чек на покупку комплекта зимней резины осенью этого года вырос на 12%. Такие данные приводят эксперты «Авито». «Продажи зимних шин в сентябре—октябре 2023 выросли на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Около половины продаж на платформе сегодня приходится на новую резину, спрос на нее повысился на 58%, а продажи подержанных шин сократились на 4%», — передают слова экспертов журналисты «Известий». Россияне активно начали готовить свои автомобили к зиме еще в летние месяцы. По словам специалистов, высокий спрос на этот товар стали замечать еще летом. При этом на фоне роста цен на импортную резину владельцы машин стали все чаще смотреть на российские бренды. Ранее средняя цена на новые автомобили в России выросла за первое полугодие 2023 года на 12% до 1,9 миллиона рублей. Данные приводили специалисты компании «СберАвто» и ресурса «Чек Индекс». Они уточнили, что на автомобиль с пробегом стоимость поднялась до 18% и составила 1,3 миллионов рублей. В исследовании аналитиков отмечается, что чаще всего автомобили покупали в первом полугодии этого года жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Краснодарского края и Татарстана, передает РТ.