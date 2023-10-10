Жители ХМАО признались, что играют в компьютерные игры на работе

SuperJob: 10% жителей ХМАО играют в компьютерные игры на работе

11 октября 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

С ростом доходов, работники реже увлекаются компьютерными играми на работе Фото: Kelly Hunter/Flickr Югорчане признались, что играют в компьютерные игры в рабочее время. 10% специалистов из ХМАО хотя бы несколько раз в год занимают свободное время на работе цифровыми развлечениями. Об этом сообщает портал SuperJob. «В том, что в рабочее время играют в компьютерные игры, признались 10% югорчан: 5% играют ежедневно, 3% — несколько раз в неделю, 1%— несколько раз в месяц, еще 1% — несколько раз в год. Среди тех, кто коротает свободное время за компьютерными играми, — кладовщики, охранники, операторы кол-центров, системные администраторы и квалифицированные рабочие», — сообщают аналитики портала. Уточняется, что чаще остальных на игры отвлекаются респонденты моложе 34 лет (18%). Женщины о подобной привычке рассказывали реже, чем мужчины (8 и 13% соответственно). С ростом уровня доходов число увлекающихся играми на ПК и в смартфонах в рабочее время снижается.

Югорчане признались, что играют в компьютерные игры в рабочее время. 10% специалистов из ХМАО хотя бы несколько раз в год занимают свободное время на работе цифровыми развлечениями. Об этом сообщает портал SuperJob. «В том, что в рабочее время играют в компьютерные игры, признались 10% югорчан: 5% играют ежедневно, 3% — несколько раз в неделю, 1%— несколько раз в месяц, еще 1% — несколько раз в год. Среди тех, кто коротает свободное время за компьютерными играми, — кладовщики, охранники, операторы кол-центров, системные администраторы и квалифицированные рабочие», — сообщают аналитики портала. Уточняется, что чаще остальных на игры отвлекаются респонденты моложе 34 лет (18%). Женщины о подобной привычке рассказывали реже, чем мужчины (8 и 13% соответственно). С ростом уровня доходов число увлекающихся играми на ПК и в смартфонах в рабочее время снижается.