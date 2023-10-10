10 октября 2023
09 октября 2023

Жители ХМАО признались, что играют в компьютерные игры на работе

SuperJob: 10% жителей ХМАО играют в компьютерные игры на работе
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 04.08.2015. Геймер., компьютерная игра, gamer, геймер, компьютер
С ростом доходов, работники реже увлекаются компьютерными играми на работе Фото:

Югорчане признались, что играют в компьютерные игры в рабочее время. 10% специалистов из ХМАО хотя бы несколько раз в год занимают свободное время на работе цифровыми развлечениями. Об этом сообщает портал SuperJob.

«В том, что в рабочее время играют в компьютерные игры, признались 10% югорчан: 5% играют ежедневно, 3% — несколько раз в неделю, 1%— несколько раз в месяц, еще 1% — несколько раз в год. Среди тех, кто коротает свободное время за компьютерными играми, — кладовщики, охранники, операторы кол-центров, системные администраторы и квалифицированные рабочие», — сообщают аналитики портала.

Уточняется, что чаще остальных на игры отвлекаются респонденты моложе 34 лет (18%). Женщины о подобной привычке рассказывали реже, чем мужчины (8 и 13% соответственно). С ростом уровня доходов число увлекающихся играми на ПК и в смартфонах в рабочее время снижается.

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Югорчане признались, что играют в компьютерные игры в рабочее время. 10% специалистов из ХМАО хотя бы несколько раз в год занимают свободное время на работе цифровыми развлечениями. Об этом сообщает портал SuperJob. «В том, что в рабочее время играют в компьютерные игры, признались 10% югорчан: 5% играют ежедневно, 3% — несколько раз в неделю, 1%— несколько раз в месяц, еще 1% — несколько раз в год. Среди тех, кто коротает свободное время за компьютерными играми, — кладовщики, охранники, операторы кол-центров, системные администраторы и квалифицированные рабочие», — сообщают аналитики портала. Уточняется, что чаще остальных на игры отвлекаются респонденты моложе 34 лет (18%). Женщины о подобной привычке рассказывали реже, чем мужчины (8 и 13% соответственно). С ростом уровня доходов число увлекающихся играми на ПК и в смартфонах в рабочее время снижается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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