В ЯНАО из-за снега с дождем растет число ДТП (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО из-за идущего снега с дождем резко увеличилось количество аварий. О ДТП в Салехарде, Ноябрьске и Лабытнанги сообщают очевидцы в социальных сетях.

«На Ямале выпал снег и на дорогах округа возрастает число ДТП В Лабытнанги на „объездной“ грузовик не вошел в поворот и вылетел в кювет», — сообщают очевидцы происшествия в telegram-канале «Типичный Ямал». В Салехарде из-за столкновения иномарок утром на улице Глазкова образовалась автомобильная пробка. В Ноябрьске на улице Киевская водитель автомобиля совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. Жители Ноябрьска предупреждают о плохой видимости вблизи Карамовского поста в сторону ХМАО.

Снег с дождем прошел почти на всей территории округа, такая же погода прогнозируется утром 14 октября. Госавтоинспекция ЯНАО предупреждает автомобилистов о необходимости соблюдения скоростного режима и правил дорожного движения. Также водителям рекомендуют установить резину, соответствующую сезону.

В Лабытнанги грузовик свалился в кювет Фото: telegram-канал «Типичный Ямал» — https://t.me/typicYamal/8414