12 октября 2023

В ЯНАО резко возросло количество ДТП из-за погоды. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода. Челябинск, снег, авто
В ЯНАО из-за снега с дождем растет число ДТП (архивное фото) Фото:

В ЯНАО из-за идущего снега с дождем резко увеличилось количество аварий. О ДТП в Салехарде, Ноябрьске и Лабытнанги сообщают очевидцы в социальных сетях.

«На Ямале выпал снег и на дорогах округа возрастает число ДТП В Лабытнанги на „объездной“ грузовик не вошел в поворот и вылетел в кювет», — сообщают очевидцы происшествия в telegram-канале «Типичный Ямал». В Салехарде из-за столкновения иномарок утром на улице Глазкова образовалась автомобильная пробка. В Ноябрьске на улице Киевская водитель автомобиля совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. Жители Ноябрьска предупреждают о плохой видимости вблизи Карамовского поста в сторону ХМАО.

Снег с дождем прошел почти на всей территории округа, такая же погода прогнозируется утром 14 октября. Госавтоинспекция ЯНАО предупреждает автомобилистов о необходимости соблюдения скоростного режима и правил дорожного движения. Также водителям рекомендуют установить резину, соответствующую сезону.

В Лабытнанги грузовик свалился в кювет
В Лабытнанги грузовик свалился в кювет
Фото:
В Ноябрьске водитель наехал на пешехода и скрылся
В Ноябрьске водитель наехал на пешехода и скрылся
Фото:

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В ЯНАО из-за идущего снега с дождем резко увеличилось количество аварий. О ДТП в Салехарде, Ноябрьске и Лабытнанги сообщают очевидцы в социальных сетях. «На Ямале выпал снег и на дорогах округа возрастает число ДТП В Лабытнанги на „объездной“ грузовик не вошел в поворот и вылетел в кювет», — сообщают очевидцы происшествия в telegram-канале «Типичный Ямал». В Салехарде из-за столкновения иномарок утром на улице Глазкова образовалась автомобильная пробка. В Ноябрьске на улице Киевская водитель автомобиля совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. Жители Ноябрьска предупреждают о плохой видимости вблизи Карамовского поста в сторону ХМАО. Снег с дождем прошел почти на всей территории округа, такая же погода прогнозируется утром 14 октября. Госавтоинспекция ЯНАО предупреждает автомобилистов о необходимости соблюдения скоростного режима и правил дорожного движения. Также водителям рекомендуют установить резину, соответствующую сезону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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