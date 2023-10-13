Путин раскрыл планы России на 2024 год в рамках СНГ

Путин обнародовал планы России на 2024 год в рамках СНГ

13 октября 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин раскрыл планы России на 2024 год в рамках СНГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин раскрыл планы России на 2024 год, когда страна будет председателем в рамках Содружества независимых государств (СНГ). На саммите глав стран СНГ, который прошел в Бишкеке 13 октября, Путин заявил, что «РФ настроена на укрепление авторитета» организации как интеграционного объединения, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Россия настроена на активную работу по развитию всестороннего сотрудничества в рамках Содружества на принципах взаимопонимания, доверия, равноправия и добрососедства. Это касается решения ключевых задач, направленных на повышение благосостояния и качества жизни граждан наших государств. Первоочередное внимание мы планируем уделить углублению экономической интеграции, включая взаимодействие в сферах цифровизации», — отметил Путин. Российский лидер также предложил укреплять контакты СНГ с ЕАЭС в сфере экономики, а с ОДКБ и ШОС — в области безопасности. С БРИКС, где Россия в 2024 году также будет председателем, по словам Путина, планируется также укреплять взаимодействие. «В военной и правоохранительной сферах российское председательство сконцентрируется на совершенствовании механизмов совместного противодействия как новым, так и традиционным вызовам, на укреплении внешних границ СНГ», — подчеркнул президент РФ. Россия максимально постарается воспользоваться своим председательством в СНГ, чтобы актуализировать ранее принятые проекты и предложить какие-то новые направления, прокомментировал URA.RU научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин. Речь идет в том числе о вопросах безопасности, но насколько удастся урегулировать конфликты внутри СНГ, пока неясно. «У СНГ есть своя повестка по безопасности, есть конфликты между странами внутри СНГ, которые носят системный характер, и их сложно урегулировать в рамках каких-то организаций. Например, карабахский конфликт. Здесь требуется особый подход», — считает Притчин. Новость по теме Проект СНГ расширят за счет новых стран Как считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко, в сфере безопасности действительно в СНГ остается несколько точек напряжения. Это и конфликт между Арменией и Азербайджаном, и территориальный спор Таджикистана и Кыргызстана, который остается «в подвешенном состоянии». «Россия в рамках председательства в СНГ будет акцентироваться на экономике и безопасности. Пока других акторов, альтернативных России в этих направлениях, на постсоветском пространстве нет», — резюмировала политолог. Генсек СНГ Сергей Лебедев, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Белоруссии Александр Лукашенко проверяют — на свои ли места встали для совместного фотографирования перед началом саммита Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Киргизии Садыр Жапаров (справа) вручил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву Почетный знак СНГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидеры стран СНГ поздравили президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с получением Почетного знака СНГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Практически каждый саммит глав стран СНГ проходит как встреча старых друзей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин раскрыл планы России на 2024 год, когда страна будет председателем в рамках Содружества независимых государств (СНГ). На саммите глав стран СНГ, который прошел в Бишкеке 13 октября, Путин заявил, что «РФ настроена на укрепление авторитета» организации как интеграционного объединения, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Россия настроена на активную работу по развитию всестороннего сотрудничества в рамках Содружества на принципах взаимопонимания, доверия, равноправия и добрососедства. Это касается решения ключевых задач, направленных на повышение благосостояния и качества жизни граждан наших государств. Первоочередное внимание мы планируем уделить углублению экономической интеграции, включая взаимодействие в сферах цифровизации», — отметил Путин. Российский лидер также предложил укреплять контакты СНГ с ЕАЭС в сфере экономики, а с ОДКБ и ШОС — в области безопасности. С БРИКС, где Россия в 2024 году также будет председателем, по словам Путина, планируется также укреплять взаимодействие. «В военной и правоохранительной сферах российское председательство сконцентрируется на совершенствовании механизмов совместного противодействия как новым, так и традиционным вызовам, на укреплении внешних границ СНГ», — подчеркнул президент РФ. Россия максимально постарается воспользоваться своим председательством в СНГ, чтобы актуализировать ранее принятые проекты и предложить какие-то новые направления, прокомментировал URA.RU научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин. Речь идет в том числе о вопросах безопасности, но насколько удастся урегулировать конфликты внутри СНГ, пока неясно. «У СНГ есть своя повестка по безопасности, есть конфликты между странами внутри СНГ, которые носят системный характер, и их сложно урегулировать в рамках каких-то организаций. Например, карабахский конфликт. Здесь требуется особый подход», — считает Притчин. Как считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко, в сфере безопасности действительно в СНГ остается несколько точек напряжения. Это и конфликт между Арменией и Азербайджаном, и территориальный спор Таджикистана и Кыргызстана, который остается «в подвешенном состоянии». «Россия в рамках председательства в СНГ будет акцентироваться на экономике и безопасности. Пока других акторов, альтернативных России в этих направлениях, на постсоветском пространстве нет», — резюмировала политолог.