Песков объяснил флаг Украины на знаке у президента Узбекистана

Песков: у президента Узбекистана на груди флаг Украины, потому что она член СНГ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Украина — член Содружества народных государств, напомнил Песков Фото:

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил наличие флага Украины на почетном знаке СНГ. Этот знак вручили президенту республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву. Об этом Дмитрий Песков сообщил в разговоре с журналистами.

«Де-юре Украина является членом Содружества», — передает корреспондент URA.RU слова Пескова.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что страна настроена на активную работу в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Она будет направлена на развитие всестороннего сотрудничества с Содружеством, которое будет основано на принципах равноправия, взаимопонимания, доверия и добрососедства.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил наличие флага Украины на почетном знаке СНГ. Этот знак вручили президенту республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву. Об этом Дмитрий Песков сообщил в разговоре с журналистами. «Де-юре Украина является членом Содружества», — передает корреспондент URA.RU слова Пескова. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что страна настроена на активную работу в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Она будет направлена на развитие всестороннего сотрудничества с Содружеством, которое будет основано на принципах равноправия, взаимопонимания, доверия и добрососедства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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