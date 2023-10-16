Ямальская полиция пресекла деятельность наркоторговцев

16 октября 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

В ХМАО задержали наркоторговца, который распространял запрещенные вещества в ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция города Губкинский при содействии с наркоконтролем Нижневартовска пресекла деятельность наркоторговцев, которые распространяли запрещенные вещества в лесном комплексе в районе губкинских дач. Об этом сообщает новостной канал «Губкинский.ком». «Смертельная находка обнаружена в лесном комплексе в районе губкинских дач. Найдены „закладки“ в мшистых участках корневой системы деревьев и у основания столбов электросетей с освещением. Наркоторговец задержан в ХМАО, в его мобильном телефоне обнаружены „метки“ закладок, приведшие силовиков к „тайникам“», — сказано в публикации. При задержании заведено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ. Закладчику грозит от 4 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Полиция города Губкинский при содействии с наркоконтролем Нижневартовска пресекла деятельность наркоторговцев, которые распространяли запрещенные вещества в лесном комплексе в районе губкинских дач. Об этом сообщает новостной канал «Губкинский.ком». «Смертельная находка обнаружена в лесном комплексе в районе губкинских дач. Найдены „закладки“ в мшистых участках корневой системы деревьев и у основания столбов электросетей с освещением. Наркоторговец задержан в ХМАО, в его мобильном телефоне обнаружены „метки“ закладок, приведшие силовиков к „тайникам“», — сказано в публикации. При задержании заведено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ. Закладчику грозит от 4 лет лишения свободы до пожизненного заключения.