Ямальская полиция пресекла деятельность наркоторговцев

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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, полиция, арест
В ХМАО задержали наркоторговца, который распространял запрещенные вещества в ЯНАО Фото:

Полиция города Губкинский при содействии с наркоконтролем Нижневартовска пресекла деятельность наркоторговцев, которые распространяли запрещенные вещества в лесном комплексе в районе губкинских дач. Об этом сообщает новостной канал «Губкинский.ком».

«Смертельная находка обнаружена в лесном комплексе в районе губкинских дач. Найдены „закладки“ в мшистых участках корневой системы деревьев и у основания столбов электросетей с освещением. Наркоторговец задержан в ХМАО, в его мобильном телефоне обнаружены „метки“ закладок, приведшие силовиков к „тайникам“», — сказано в публикации.

При задержании заведено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ. Закладчику грозит от 4 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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Полиция города Губкинский при содействии с наркоконтролем Нижневартовска пресекла деятельность наркоторговцев, которые распространяли запрещенные вещества в лесном комплексе в районе губкинских дач. Об этом сообщает новостной канал «Губкинский.ком». «Смертельная находка обнаружена в лесном комплексе в районе губкинских дач. Найдены „закладки“ в мшистых участках корневой системы деревьев и у основания столбов электросетей с освещением. Наркоторговец задержан в ХМАО, в его мобильном телефоне обнаружены „метки“ закладок, приведшие силовиков к „тайникам“», — сказано в публикации. При задержании заведено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ. Закладчику грозит от 4 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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